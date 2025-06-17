Американський інвестор хоче перезапустити Північний потік під ліцензією США. Він має бізнес-звʼязки у росії — Finance.ua
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Американський інвестор хоче перезапустити Північний потік під ліцензією США. Він має бізнес-звʼязки у росії

Енергетика
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Американський інвестор хоче перезапустити Північний потік під ліцензією США. Він має бізнес-звʼязки у росії
Американський інвестор хоче перезапустити Північний потік під ліцензією США. Він має бізнес-звʼязки у росії
Американський інвестор Стівен Лінч зацікавлений у тому, щоб придбати та відремонтувати «Північний потік» та запустити його під ліцензією США. Лінч має глибокі бізнес-звʼязки у росії.
Про це повідомляє німецьке видання Die Zeit.
За даними видання, Стівен Лінч 6 травня відвідував німецьке Міністерство економіки, де розповів про свій план покупки та ремонту й запуску щонайменш «Північного потоку-1» — першої гілки газопроводу із росії до Німеччини, через яку рф постачала газ до Європи. У вересні 2022 року на газопроводі сталася масштабна аварія, з того моменту він не функціонує.
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Лінч зацікавлений й у «Північному потоці-2» — другій гілці газопроводу для постачання газу з росії до Німеччини, який теж зазнав аварії у вересні 2022 року. «Північний потік-2» ніколи не був повністю в експлуатації: спочатку проти його будівництва застосували санкції у США, а потім Німеччина не видала ліцензію на його експлуатацію через повномасштабне вторгнення росії в Україну.
Та американський інвестор вже подав заявку до Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) для зняття санкцій з «Північного потоку-2». Він аргументує це тим, що запуск «ПП-2» під американською ліцензією нібито «дерусифікує» газопровід та «забезпечить американський вплив на європейську енергетичну інфраструктуру».
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Стівен Лінч має глибокі бізнес-звʼязки у росії. Він прожив у росії близько 20 років та брав участь у покупці активів російських компаній, як «Сбербанк» та «ЮКОС». Так у 2007 році Лінч брав участь у торгах нідерландської дочки компанії «ЮКОС» — «Yukos Finance». За укладення угоди щодо придбання «Yukos Finance» Стівен Лінч отримав більше мільйона доларів. Die Zeit повідомляє, що зараз Лінч зацікавлений у покупці «Північних потоків» попри санкції від США та заяви уряду канцлера Фрідріха Мерца щодо недопущення запуску «Північного потоку-2».
За матеріалами:
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