У США розглядають можливість перезапуску «Північного потоку-2» — ЗМІ
У США розробляють проєкт перезапуску російського газопроводу Північний потік-2 до Європи за підтримки американських інвесторів.
Про це повідомляє Financial Times.
За даними видання, ідея угоди щодо газопроводу належить колишньому генеральному директору компанії Nord Stream AG Маттіасу Варнігу, який є близьким соратником російського диктатора володимира путіна.
Мета ініціативи
«За словами чиновників у Вашингтоні, деякі представники адміністрації Трампа знають про ініціативу із залучення американських інвесторів і розглядають її як частину зусиль із відновлення відносин із москвою», — пише FT.
Зокрема, за словами одного з джерел, один із консорціумів інвесторів, очолюваний США, вже розробив план угоди з Газпромом.
Мета проєкту — не тільки економічна вигода, а й можливе посередництво у врегулюванні конфлікту в Україні.
Зазначається, що якщо угода відбудеться, то США можуть отримати безпрецедентний контроль над поставками газу в Європу. Однак для цього знадобиться скасування санкцій проти росії, згода кремля на відновлення постачання і дозвіл Німеччини на використання газопроводу.
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