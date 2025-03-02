У США розглядають можливість перезапуску «Північного потоку-2» — ЗМІ Сьогодні 16:37

У США розглядають можливість перезапуску «Північного потоку-2» — ЗМІ

У США розробляють проєкт перезапуску російського газопроводу Північний потік-2 до Європи за підтримки американських інвесторів.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, ідея угоди щодо газопроводу належить колишньому генеральному директору компанії Nord Stream AG Маттіасу Варнігу, який є близьким соратником російського диктатора володимира путіна.

Мета ініціативи

«За словами чиновників у Вашингтоні, деякі представники адміністрації Трампа знають про ініціативу із залучення американських інвесторів і розглядають її як частину зусиль із відновлення відносин із москвою», — пише FT.

Зокрема, за словами одного з джерел, один із консорціумів інвесторів, очолюваний США, вже розробив план угоди з Газпромом.

Мета проєкту — не тільки економічна вигода, а й можливе посередництво у врегулюванні конфлікту в Україні.

Зазначається, що якщо угода відбудеться, то США можуть отримати безпрецедентний контроль над поставками газу в Європу. Однак для цього знадобиться скасування санкцій проти росії, згода кремля на відновлення постачання і дозвіл Німеччини на використання газопроводу.

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