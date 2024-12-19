В Держдепі США розповіли про введення повторних санкцій проти «Північного потоку-2» — Finance.ua

В Держдепі США розповіли про введення повторних санкцій проти «Північного потоку-2» Сьогодні 12:17 — Фондовий ринок

В Держдепі США розповіли про введення повторних санкцій проти «Північного потоку-2»

Сполучені Штати Америки (США) наклали повторні санкції щодо проекту російського газопроводу «Північний потік-2» (Nord Stream 2). Зокрема, до санкційного списку додані 11 російських компаній, у тому числі Nord Stream 2 AG, засновника компанії MTV Матіаса Ворнінга, а також 17 суден.

Про це заявив заступник речника зовнішньополітичного відомства США Ведант Пател на брифінгу у Вашингтоні.

Відповідаючі на запитання журналістів щодо відновлення санкцій стосовно «Північного потоку-2» представник Держдепу зазначив, що йдеться про «більш технічні» обмеження.

Читайте також ЄС розпочав роботу над 16-м пакетом санкцій проти рф

«Відомство накладає санкції на низку організацій, які раніше були під санкціями відповідно до Закону про енергетичну безпеку Європи з поправками за участь у будівництві газопроводу „Північний потік-2“, а також на кількох нових власників суден, раніше заблоковані відповідно до PEESA (Закон про захист енергетичної безпеки Європи)», — сказав він.

За словами Патела, у цьому випадку йдеться про «перепризначення».

«І причина в тому, що ми продовжуємо підтримувати нашу давню опозицію щодо „Північного потоку-2“ як російського геополітичного проекту та намагаємося її відродити. Ми збираємося продовжувати працювати та гарантувати, що росія більше ніколи не зможе використати свої енергетичні ресурси та своє енергетичне позиціонування як зброю для політичної вигоди», — розповів заступник речника Держдепу.

Читайте також США готують нові санкції проти експорту російської нафти

На уточнююче питання, чи погодила чинна адміністрація США повторні санкції щодо «Північного потоку-2» з командою новообраного президента Дональда Трампа, він звернув увагу, що наступна влада країни зможе ухвалювати рішення самостійно — вже після інавгурації нового глави Білого дому.

«Давайте не забувати, що в цей час є один державний секретар, є один президент, і після 12 години 20 січня наступна адміністрація може висловити свою точку зору з низки питань, включаючи санкції щодо «Північного потоку-2», — сказав Пател.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.