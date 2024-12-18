ЄС розпочав роботу над 16-м пакетом санкцій проти рф — Finance.ua

ЄС розпочав роботу над 16-м пакетом санкцій проти рф Сьогодні 16:39

ЄС розпочав роботу над 16-м пакетом санкцій проти рф

У ЄС уже розпочали роботу над 16-м пакетом санкцій проти росії.

Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пленарного засідання Європарламенту 18 грудня.

«Минулого тижня ми прийняли наш 15-й пакет санкцій. Він включає заходи проти російського тіньового флоту й обхідних каналів, а 16-й пакет уже готується», — заявила вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що санкції вже негативно впливають на економіку рф.

«Рубль — на найнижчому рівні з початку війни, незважаючи на масовані контрзаходи російського Центробанку. Інфляція досягла 70% в деяких секторах російської економіки», — зазначила вона.

За її словами, ЄС надсилає дуже чіткий сигнал кремлю: «Що довше триває війна, то вища ціна для російської економіки».

У свою чергу редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Джозвяк очікує, що 16-й пакет санкцій представлять країнам — членам ЄС у січні 2025 року.

Нагадаємо, посли Європейського Союзу у середу, 11 грудня, погодили новий пакет санкцій щодо росії у відповідь на її агресію проти України.

Очікується, що новий пакет санкцій включатиме нові заходи проти російського «тіньового флоту». Тобто стосуватиметься додаткових суден третіх держав, які своїми діями та політикою сприяють росії у її війні проти України.

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