Данія дозволила Nord Stream 2 законсервувати газопровід «Північний потік — 2» Сьогодні 10:45 — Світ

Данія дозволила Nord Stream 2 законсервувати газопровід «Північний потік — 2»

Швейцарська «дочка» «Газпрому» Nord Stream 2 AG отримала дозвіл від Данського енергетичного агентства на проведення робіт з консервації газопроводу «Північний потік 2» у Балтійському морі. Одна з ниток газогону була пошкоджена внаслідок вибухів у вересні 2022 року.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

На відкритих кінцях труби планують встановити спеціальні заглушки, щоб запобігти потраплянню всередину солоної морської води і виходу в атмосферу газу.

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Перед установкою заглушок пошкоджені кінці труби мають обрізати. Після монтажних робіт вони будуть засипані камінням і бетонними обважнювачами.

Роботи можуть бути проведені в другому або третьому кварталі 2025 року і, як очікується, триватимуть два-три тижні.

Термін служби ізолюючих заглушок становить 10 років, але оцінка може бути й більшою після більш ретельної експертизи, йдеться у повідомленні.

Роботи будуть виконуватися з судна з динамічним позиціонуванням, а також підводним апаратом.

Газопровід «Північний потік 2» потужністю 55 млрд куб. м газу на рік проходить від компресорної станції «Словʼянська» в Кінгісеппському районі Ленінградської області росії до балтійського узбережжя Німеччини.

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Після повномасштабного вторгнення росії в Україну влада Німеччини зупинила процес сертифікації магістралі, а США внесли проєктну компанію Nord Stream 2 AG до списку санкцій. На той час обидві нитки трубопроводу були заповнені газом і підготовлені до роботи.

У вересні 2022 року в результаті підриву відбулася розгерметизація двох ниток «Північного потоку» та однієї — «Північного потоку — 2».

У рф порушили кримінальну справу за статтею «Акт міжнародного тероризму». Спецслужби Швеції дійшли висновку, що інцидент на газопроводах міг бути диверсією. Данія та Німеччина продовжують розслідування за фактом вибухів. Україна офіційно відкидала свою можливу причетність до підриву газопроводів.

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