Компанія Nord Stream 2 програла позов у Суді ЄС — Finance.ua

Компанія Nord Stream 2 програла позов у Суді ЄС Сьогодні 09:15 — Фондовий ринок

Компанія Nord Stream 2 програла позов у Суді ЄС

Суд ЄС відхилив позов компанії-оператора газопроводів «Північний потік» Nord Stream 2 AG, яка намагалася оскаржити приписи ЄС щодо поділу газотранспортних трубопроводів.

Рішення оприлюднено на сайті Європейського суду.

Як зазначається, у позові дочірньої Газпрому швейцарської компанії Nord Stream 2 AG йшлося про застосування до неї винятків щодо анбандлінгу системи газового постачання, які поширюються на газопроводи, зведення яких було завершено до моменту прийняття Газової директиви ЄС 23 травня 2019 року.

«Суд пояснив, що Nord Stream 2 AG здійснювала інвестиції у свій газопровід протягом періоду, в межах якого не мала жодних гарантій, що законодавство ЄС надалі не поширюватиметься на цей газопровід. Nord Stream 2 AG могла передбачити, що інституції ЄС і кілька країн-членів скористаються своїм правом для продовження правил внутрішнього ринку та їх поширення на газові трубопроводи з третіх країн, такі як «Північний потік — 2», — йдеться у пресрелізі.

Суд ЄС дійшов висновку, що законодавчі органи Євросоюзу не порушили принципів правової визначеності, оскільки зазначали, що лише трубопроводи між країнами-членами та третіми країнами, які були зведені до 23 травня 2019 року, можуть скористатися винятками з Газової директиви ЄС.

Дії європейської сторони також не суперечать принципам рівного поводження і принципам пропорційності.

Газова директива ЄС, яка набула чинності 23 травня 2019 року, передбачає звільнення від її правил газопроводів із третіх країн, будівництво яких було завершене до цього дня. Вона поширює правила ринку Євросоюзу на газопроводи з третіх країн, зобов’язуючи їх операторів розділити на рівні власності операції з транспортування та впровадити недискримінаційну систему доступу третіх постачальників до систем передачі та розподілу.

Як повідомлялося, у 2020 році суд Європейського Союзу загальної юрисдикції відхилив позови компаній Nord Stream і Nord Stream 2 AG щодо поширення норм європейського законодавства на газопроводи з третіх країн.

«Північний потік — 2» — російський газопровід, збудований в обхід України. Його проклали дном Балтійського моря з рф до Німеччини. Єдиним акціонером проєкту є ВАТ «Газпром». Пакет документів для сертифікації газопроводу було представлено у вересні 2021 року, проте у листопаді Німецький федеральний регулятор відтермінував сертифікацію Nord Stream 2 AG як незалежного оператора з транспортування газу.

Наприкінці вересня 2022 року внаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі розпочався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виключних економічних зонах Данії та Швеції. росія звинувачувала у підриві Україну й США. Українська влада заперечила свою причетність.

Укрінформ За матеріалами:

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