Страховики «Північного потоку» відмовляються платити за пошкодження — Finance.ua
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Страховики «Північного потоку» відмовляються платити за пошкодження

Страхування
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Страховики «Північного потоку» відмовляються платити за пошкодження
Страховики «Північного потоку» відмовляються платити за пошкодження
Компанії Lloyd’s і Arch Insurance (EU) DAC, які були страховиками «Північного потоку» заявили, що поліс не покриває збитки, «прямо чи опосередковано» спричинені війною, військовими діями або детонацією вибухових речовин.
Про це повідомляє Reuters.
«Північний потік» вимагає від своїх страховиків понад 400 мільйонів євро.
Однак Lloyd’s і Arch Insurance (EU) DAC посилаються на те, що поліс не покриває витрати, які спричинені війною, або опосередкованими військовими діями.
Страховики також заявили, що поліс не покриває збитки, які сталися «за наказом будь-якого уряду».
«Відповідачі покладатимуться на той факт, що шкода від вибуху могла бути завдана тільки — або, принаймні, з більшою ймовірністю, ніж ні - урядом або за його наказом», — сказав адвокат страховиків.
Нагадаємо, вибухи на трасах газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» сталися 26 вересня 2022 року в економічних зонах Швеції та Данії. Усі причетні до розслідування країни вважають, що вибухи були навмисними, і ведуть розслідування, щоб встановити відповідальних.
У березні 2023 року президент Зеленський спростував нібито причетність України до диверсії на Північних потоках. На початку червня він ще раз заявив, що Київ до цих вибухів непричетний.
Спільне розслідування вибухів на «Північних потоках», яке проводили поліція Копенгагена та Служба безпеки і розвідки Данії (PET), завершено. Розслідування закрили через нестачу підстав для порушення кримінальної справи.
Компанія Nord Stream подала до суду на страховиків, вимагаючи суму близько 400 млн євро через відмову покривати збитки від вибухів, що зруйнували газову інфраструктуру двох газопроводів на дні Балтійського моря.
Прокуратура Швеції припинила слідство у справі про підрив «Північного потоку» у вересні 2022 року через відсутність юрисдикції шведського суду у справі.
За матеріалами:
Економічна Правда
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