Причини, коли страхова може відмовити у виплаті компенсації

Загалом причин, з яких страхові компанії відмовляються чи затягують виплату компенсацій у разі настання страхових випадків, може бути багато.

Більшість відмов платити становлять нестрахові випадки, тобто у договорі страхування відсутній той ризик, з приводу якого клієнт намагається отримати компенсацію.

Щоб цього уникнути, уважно перечитуйте договір перед тим, як його укласти. Якщо ж у ньому дійсно відсутня та причина, з якої з вами сталася неприємність, то тут вже навряд щось можна зробити. Наприклад, якщо вами укладений договір про страхування майна, у якому не передбачені воєнні ризики, а воно пошкоджене чи зруйноване внаслідок бойових дій.

Друга за кількістю відмов причина — надання клієнтом неправдивих відомостей під час укладення договору страхування. В основному це стосується страхування здоров’я, тому підходьте до цього питання ретельно й відповідально, інакше шансів отримати страхову виплату практично нема.

Третя причина відмов — алкогольне або наркотичне сп’яніння клієнта під час настання страхового випадку. Тут все просто — будьте обережні з тим, що вживаєте, інакше шансів нуль.

Ще одна поширена причина — прострочені страхові внески, передбачені договором.

