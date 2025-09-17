5 ситуацій, коли страхування врятує вас і ваш гаманець
17 вересня в Україні відзначають День страхового ринку. Страховики стають у пригоді коли життя підкидає непередбачувані сюжети — від ДТП до хвороби за кордоном чи навіть зруйнованого житла. Тож страхування — це не зайвий папірець, а фінансова подушка безпеки, яка дозволяє пройти кризову ситуацію з меншими втратами.
Сьогодні, у День страхового ринку, розповідаємо про 5 ситуацій, коли страховка справді рятує і гаманець, і нерви.
Ситуація № 1. Автоцивілка
Вранці ви поспішаєте на роботу, у дворі тісно, і під час виїзду ви випадково зачіпаєте припарковане авто. На бамперах обох авто тріщини. У власника машини одразу виникає претензія: ремонт обійдеться дорого.
У цей момент рятує автоцивілка, адже страхова компанія бере витрати на себе, і вам не доведеться раптово шукати додаткові кілька тисяч гривень з власної кишені.
Ситуація № 2. Каско
Під час осінньої грози буревій зламав старе дерево у дворі, і воно впало прямо на ваш автомобіль. Невтішна картина: пошкоджений дах, капот і скло. Проте з полісом каско вам не доведеться оплачувати дорогий ремонт самостійно — звертаєтеся до страхової і каско повністю компенсує витрати на відновлення вашої «ластівки».
Так само каско покриває ремонт у разі пошкодження автівки сторонніми особами, наприклад, якщо її зламали чи викрали. А ще страхові підлаштовуються під воєнні реалії і все частіше пропонують поліси, які покривають пошкодження або знищення авто внаслідок ракет, БПЛА чи уламків від них.
Так, страхування каско не з дешевих, однак воно дійсно може вберегти водія від багатьох мігреней.
Ситуація № 3. Страхування житла від «прильотів»
Кожен, хто залишився в Україні, відчуває наслідки воєнних дій, навіть якщо знаходиться не біля лінії фронту. Ворог щоночі випробовує українців на міцність, а внаслідок ударів вже знищено або пошкоджено понад 60 мільйонів квадратних метрів житла.
Якщо після нічної атаки шахедів вибухова хвиля (чи пряме влучання) пошкодила ваше житло, ремонт обійдеться у кругленьку суму. Проте, завдяки полісу страхування житла, витрати на відновлення не ляжуть на ваш сімейний бюджет. Це означає, що навіть після удару ви зможете зосередитися на відновленні, а не на боргах.
Ситуація № 4. Медичне страхування
Якщо маєте проблеми зі здоров’ям, медичне страхування забезпечить вас усім необхідним — діагностикою, консультаціями спеціалістів та ліками. З полісом страхування ви зможете швидко потрапити до приватної клініки без черг, а всі витрати бере на себе страхова.
Медичне страхування — це гарантія якісної допомоги в будь-який час у приватних клініках по всій Україні:
- покриває екстрену допомогу (госпіталізація, травми, стоматологія);
- забезпечує амбулаторне лікування (лікарі, аналізи, діагностика, денний стаціонар);
- компенсує вартість медикаментів.
Ситуація № 5. Туристичне (медичне) страхування
Хвороби під час подорожей — дуже поширене явище. Зміна клімату та незвичний режим часто стають причиною поганого самопочуття, особливо для дітей.
Уявіть, під час поїздки до Європи ви чи ваша дитина раптово захворіли й потрапили до лікарні. Медичні послуги за кордоном коштують дорого, однак з туристичним страхуванням вам без зайвих проблем організують прийом у лікаря, госпіталізацію та забезпечать необхідними ліками. Ви отримуєте своєчасне лікування без фінансового шоку.
Туристичні поліси часто включають додатковий захист: страхування втрати багажу, відшкодування у разі втрати документів та компенсацію у випадку затримки рейсу. Це комплексна безпека, яка допоможе насолодитися поїздкою, не думаючи про неприємності.
Інвестуйте у власну безпеку — захистіть свій гаманець та нерви!
