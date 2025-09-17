5 ситуацій, коли страхування врятує вас і ваш гаманець Сьогодні 10:45 — Страхування

5 ситуацій, коли страхування врятує вас і ваш гаманець

17 вересня в Україні відзначають День страхового ринку. Страховики стають у пригоді коли життя підкидає непередбачувані сюжети — від ДТП до хвороби за кордоном чи навіть зруйнованого житла. Тож страхування — це не зайвий папірець, а фінансова подушка безпеки, яка дозволяє пройти кризову ситуацію з меншими втратами.

Сьогодні, у День страхового ринку, розповідаємо про 5 ситуацій, коли страховка справді рятує і гаманець, і нерви.

Ситуація № 1. Автоцивілка

Вранці ви поспішаєте на роботу, у дворі тісно, і під час виїзду ви випадково зачіпаєте припарковане авто. На бамперах обох авто тріщини. У власника машини одразу виникає претензія: ремонт обійдеться дорого.

У цей момент рятує автоцивілка , адже страхова компанія бере витрати на себе, і вам не доведеться раптово шукати додаткові кілька тисяч гривень з власної кишені.

Зображення згенеровано за допомогою ШІ

Ситуація № 2. Каско

Під час осінньої грози буревій зламав старе дерево у дворі, і воно впало прямо на ваш автомобіль. Невтішна картина: пошкоджений дах, капот і скло. Проте з полісом каско вам не доведеться оплачувати дорогий ремонт самостійно — звертаєтеся до страхової і каско повністю компенсує витрати на відновлення вашої «ластівки».

Зображення згенеровано за допомогою ШІ

Так само каско покриває ремонт у разі пошкодження автівки сторонніми особами, наприклад, якщо її зламали чи викрали. А ще страхові підлаштовуються під воєнні реалії і все частіше пропонують поліси, які покривають пошкодження або знищення авто внаслідок ракет, БПЛА чи уламків від них.

Так, страхування каско не з дешевих, однак воно дійсно може вберегти водія від багатьох мігреней.

Ситуація № 3. Страхування житла від «прильотів»

Кожен, хто залишився в Україні, відчуває наслідки воєнних дій, навіть якщо знаходиться не біля лінії фронту. Ворог щоночі випробовує українців на міцність, а внаслідок ударів вже знищено або пошкоджено понад 60 мільйонів квадратних метрів житла.

Якщо після нічної атаки шахедів вибухова хвиля (чи пряме влучання) пошкодила ваше житло, ремонт обійдеться у кругленьку суму. Проте, завдяки полісу страхування житла, витрати на відновлення не ляжуть на ваш сімейний бюджет. Це означає, що навіть після удару ви зможете зосередитися на відновленні, а не на боргах.

Зображення згенеровано за допомогою ШІ

Ситуація № 4. Медичне страхування

Якщо маєте проблеми зі здоров’ям, медичне страхування забезпечить вас усім необхідним — діагностикою, консультаціями спеціалістів та ліками. З полісом страхування ви зможете швидко потрапити до приватної клініки без черг, а всі витрати бере на себе страхова.

Зображення згенеровано за допомогою ШІ

Медичне страхування — це гарантія якісної допомоги в будь-який час у приватних клініках по всій Україні:

покриває екстрену допомогу (госпіталізація, травми, стоматологія);

забезпечує амбулаторне лікування (лікарі, аналізи, діагностика, денний стаціонар);

компенсує вартість медикаментів.

Ситуація № 5. Туристичне (медичне) страхування

Хвороби під час подорожей — дуже поширене явище. Зміна клімату та незвичний режим часто стають причиною поганого самопочуття, особливо для дітей.

Уявіть, під час поїздки до Європи ви чи ваша дитина раптово захворіли й потрапили до лікарні. Медичні послуги за кордоном коштують дорого, однак з туристичним страхуванням вам без зайвих проблем організують прийом у лікаря, госпіталізацію та забезпечать необхідними ліками. Ви отримуєте своєчасне лікування без фінансового шоку.

Зображення згенеровано за допомогою ШІ

Туристичні поліси часто включають додатковий захист: страхування втрати багажу, відшкодування у разі втрати документів та компенсацію у випадку затримки рейсу. Це комплексна безпека, яка допоможе насолодитися поїздкою, не думаючи про неприємності.

Інвестуйте у власну безпеку — захистіть свій гаманець та нерви!

