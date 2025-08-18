👉 Finance.ua запустив акцію для водіїв: заповнюєш форму — отримуєш 1000 грн знижки на автоцивілку! Сьогодні 17:30 — Страхування

👉 Finance.ua запустив акцію для водіїв: заповнюєш форму — отримуєш 1000 грн знижки на автоцивілку!

Оформлення автоцивілки — це необхідність для кожного водія. Але Finance.ua доводить, що це не обов’язково має бути дорого.

«Наша мета — не лише нагадати про обов’язковість автострахування, а й показати, що воно може бути вигідним. Ми беремо частину витрат на себе, аби клієнти відчули реальну користь», — пояснили в Finance.ua.

Хочете вигідно оформити автоцивілку? Переходьте на сторінку акції , на якій, заповнивши форму, можна отримати промокод на знижку на автоцивілку.

Чому українці обирають автоцивілку на Finance.ua:

✅ Оплата частинами без переплат (від mono, ПриватБанк , Ощадбанк, ПУМБ);

✅ 30 днів доступу до преміум HD-пакету Київстар ТБ;

✅ Поліси від надійних страхових з високим рейтингом від МТСБУ;

✅ Постійна підтримка та прозорі умови.

Офіційні умови акції доступні за посиланням: Умови акції Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.