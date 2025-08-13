Як оформити страховку на авто в Німеччині — Finance.ua
Як оформити страховку на авто в Німеччині

Страхування
Якщо ви плануєте їздити німецькими дорогами, без автострахування не обійтися. Це обов’язкова вимога та фінансовий захист у разі аварій, поломок чи суперечок на дорозі. Вибирайте поліс уважно: низька ціна не завжди означає вигідні умови. Важливо розуміти, що саме і від яких ризиків він покриває.
Про це пише Ukrainian in Germany.

Види страхування авто в Німеччині

1. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності (Haftpflichtversicherung). Без цього поліса автомобіль не зареєструють. Він захищає не вас, а інших учасників руху, яким ви можете завдати шкоди:
  • шкода здоров’ю (до 7,5 млн євро);
  • матеріальні збитки (до 1,22 млн євро);
  • непрямі збитки (до 50 тис. євро).
Багато компаній пропонують ліміти до 100 млн євро, що особливо корисно навіть у випадку незначних ДТП.
Не покриває:
  • ремонт вашого авто;
  • травми водія, якщо він винен;
  • пошкодження особистих речей у машині.
2. Teilkasko — часткове каско. Захищає від крадіжок, стихійних лих, пожеж, пошкоджень скла та шкоди від тварин. Оптимальний варіант для авто вартістю 3−15 тис. євро, віком до 10 років.
3. Vollkasko — повне каско. Включає всі ризики Teilkasko та додатково покриває збитки, якщо ви самі стали винуватцем аварії, або у випадку вандалізму. Підходить для нових авто, машин дорожчих за 15 тис. євро, а також при купівлі в кредит.

Що впливає на вартість страховки

  • SF-Klasse — клас безаварійної їзди. Чим довше ви їздите без ДТП, тим дешевше поліс.
  • Вік і досвід водія — молоді та літні водії платять більше. При зміні страхової компанії враховують, скільки ви реально їздили без аварій у Німеччині, а не те, який у вас був клас у попереднього страховика.
  • Характеристики авто — марка, модель, рік випуску, тип палива, вартість. Нові та дорогі машини коштуватимуть дорожче у страхуванні.
  • Річний пробіг — чим більше ви плануєте їздити, тим вищим буде страховий внесок.
  • Місце паркування — якщо у вас є своє місце в підземному або закритому гаражі, це великий плюс. Машини, які ночують на вулиці, частіше стають жертвами викрадення або пошкоджень, тому страховка на них зазвичай дорожча.
  • Умови ремонту — деякі страховики пропонують знижку, якщо ви погодитеся ремонтувати машину тільки в їхніх партнерських сервісах. Це називається «Werkstattbindung». Це вигідно по грошах, але обмежує вас у виборі автомайстерні.

Додаткові опції та послуги

  • Kfz-Schutzbrief — евакуація, ремонт на місці, підвезення пального, готель при поломці. Зазвичай коштує 10−30 € на рік.
  • Auslandsschutz (або Mallorca-Deckung) — підвищення лімітів відповідальності при оренді авто за кордоном.
  • Kfz-Unfallversicherung — покриває лікування та відновлення після аварії для вас і пасажирів, навіть якщо ви винні.
  • Fahrerschutz — захист водія, якщо він винен у ДТП.
  • Verkehrsrechtsschutz — покриття витрат на адвоката та суд.
  • GAP-Deckung — актуально при кредиті або лізингу авто.

Поради для українців у Німеччині

  1. Візьміть довідку з України про безаварійну їзду, перекладіть її німецькою та подайте страховій компанії. Це може суттєво знизити внесок.
  2. Звертайтеся до консультантів, які говорять українською або російською, щоб уникнути помилок у документах.
  3. Оформіть «зелену карту», якщо їдете в інші країни ЄС або в Україну.
  4. Не обирайте поліс лише за ціною. Дешевий тариф часто має обмежене покриття. Краще витратити трохи більше часу і вибрати поліс, який дійсно підійде саме вам.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
Finance.ua
