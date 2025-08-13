Як оформити страховку на авто в Німеччині — Finance.ua

Як оформити страховку на авто в Німеччині Сьогодні 09:01 — Страхування

Як оформити страховку на авто в Німеччині

Якщо ви плануєте їздити німецькими дорогами, без автострахування не обійтися. Це обов’язкова вимога та фінансовий захист у разі аварій, поломок чи суперечок на дорозі. Вибирайте поліс уважно: низька ціна не завжди означає вигідні умови. Важливо розуміти, що саме і від яких ризиків він покриває.

Про це пише Ukrainian in Germany.

Види страхування авто в Німеччині

1. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності (Haftpflichtversicherung). Без цього поліса автомобіль не зареєструють. Він захищає не вас, а інших учасників руху, яким ви можете завдати шкоди:

шкода здоров’ю (до 7,5 млн євро);

матеріальні збитки (до 1,22 млн євро);

непрямі збитки (до 50 тис. євро).

Багато компаній пропонують ліміти до 100 млн євро, що особливо корисно навіть у випадку незначних ДТП.

📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.

Не покриває:

ремонт вашого авто;

травми водія, якщо він винен;

пошкодження особистих речей у машині.

2. Teilkasko — часткове каско. Захищає від крадіжок, стихійних лих, пожеж, пошкоджень скла та шкоди від тварин. Оптимальний варіант для авто вартістю 3−15 тис. євро, віком до 10 років.

3. Vollkasko — повне каско. Включає всі ризики Teilkasko та додатково покриває збитки, якщо ви самі стали винуватцем аварії, або у випадку вандалізму. Підходить для нових авто, машин дорожчих за 15 тис. євро, а також при купівлі в кредит.

Що впливає на вартість страховки

SF-Klasse — клас безаварійної їзди. Чим довше ви їздите без ДТП, тим дешевше поліс.

Вік і досвід водія — молоді та літні водії платять більше. При зміні страхової компанії враховують, скільки ви реально їздили без аварій у Німеччині, а не те, який у вас був клас у попереднього страховика.

Характеристики авто — марка, модель, рік випуску, тип палива, вартість. Нові та дорогі машини коштуватимуть дорожче у страхуванні.

Річний пробіг — чим більше ви плануєте їздити, тим вищим буде страховий внесок.

Місце паркування — якщо у вас є своє місце в підземному або закритому гаражі, це великий плюс. Машини, які ночують на вулиці, частіше стають жертвами викрадення або пошкоджень, тому страховка на них зазвичай дорожча.

Умови ремонту — деякі страховики пропонують знижку, якщо ви погодитеся ремонтувати машину тільки в їхніх партнерських сервісах. Це називається «Werkstattbindung». Це вигідно по грошах, але обмежує вас у виборі автомайстерні.

Додаткові опції та послуги

Kfz-Schutzbrief — евакуація, ремонт на місці, підвезення пального, готель при поломці. Зазвичай коштує 10−30 € на рік.

Auslandsschutz (або Mallorca-Deckung) — підвищення лімітів відповідальності при оренді авто за кордоном.

Kfz-Unfallversicherung — покриває лікування та відновлення після аварії для вас і пасажирів, навіть якщо ви винні.



Fahrerschutz — захист водія, якщо він винен у ДТП.

Verkehrsrechtsschutz — покриття витрат на адвоката та суд.

GAP-Deckung — актуально при кредиті або лізингу авто.

Поради для українців у Німеччині

Візьміть довідку з України про безаварійну їзду, перекладіть її німецькою та подайте страховій компанії. Це може суттєво знизити внесок. Звертайтеся до консультантів, які говорять українською або російською, щоб уникнути помилок у документах. Оформіть «зелену карту», якщо їдете в інші країни ЄС або в Україну. Не обирайте поліс лише за ціною. Дешевий тариф часто має обмежене покриття. Краще витратити трохи більше часу і вибрати поліс, який дійсно підійде саме вам.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.