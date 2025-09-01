В Україні запустять програму страхування військових ризиків: що відомо — Finance.ua

В Україні запустять програму страхування військових ризиків: що відомо Сьогодні 10:00 — Страхування

Кабінет Міністрів України готується до запуску програми страхування. Вона передбачатиме відшкодування пошкодженого майна на прифронтових територіях за рахунок Експортно-кредитного агентства (ЕКА).

Про це повідомив голова Комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Що про це відомо

Програма буде складатися із двох частин:

Одна передбачає відшкодування пошкодженого майна на прифронтових територіях за рахунок ЕКА (через подання відповідної заявки. Друга — система страхування військових ризиків на інших територіях через бюджетну компенсацію частини страхової премії, аби зробити інструмент доступним для бізнесу та громадян.

За словами Гетманцева, для цього треба прийняти невеличкі поправки до статусу ЕКА в закон та рішення на рівні КМ про бюджетну програму.

«Видатки помірні. Це був непростий шлях. Дякую КМ та НБУ за конструктив та очікую на остаточні рішення», — написав чиновник.

Що цьому передувало

Нагадаємо, ще восени минулого року НБУ, МІнекономіки та Мінфін презентували проєкт закону «Про систему страхування воєнних ризиків», який має впровадити загальнодержавну систему страхування від воєнних ризиків для населення, бізнес-спільноти тощо.

«Відсутність покриття воєнних ризиків є суттєвою перепоною для залучення інвесторів для відбудови України та розвитку нашої економіки. Ми хочемо виправити це, створивши єдину систему страхування від воєнних ризиків.

Вже є низка працюючих інструментів на цьому ринку. Наприклад, механізм Unity для страхування суден, де держава виділила невелику частину капіталу для покриття першого ризику, дозволивши суттєво пожвавити ринок і знизити ставки в кілька разів. У нас є успішні великі проєкти з MIGA, запускається співпраця з DFC, є перший договір страхування від воєнних ризиків інвестиційного кредиту від Експортно-кредитного агентства. Наша мета — об’єднати всі діючі програми в єдиний пул, створити зрозумілі правила гри і зрештою мати змогу залучити на цей ринок міжнародних перестраховиків", — зазначав тодішній перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев (нині — міністр економіки, довкілля та сільського господарства України).

Де візьмуть гроші? Планувалося, що комплексна загальнодержавна система страхування воєнних ризиків фінансуватиметься як коштом акумульованих обов’язкових страхових платежів за договорами страхування, так і за фінансової допомоги донорів.

Що буде покривати така система? Система мала б покривати ризики фізичної шкоди, спричинені війною. Зокрема передбачалося, що обов’язковому страхуванню підлягатиме майно, передане в заставу, та об’єкти житлового будівництва.

