Страхування воєнних ризиків: Гетманцев розповів деталі — Finance.ua
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Страхування воєнних ризиків: Гетманцев розповів деталі

Казна та Політика
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Страхування воєнних ризиків: Гетманцев розповів деталі
Страхування воєнних ризиків: Гетманцев розповів деталі
На базі парламентського Комітету провели робочу групу щодо страхування військових ризиків. В обговоренні також брали участь представники асоціацій страховиків, Нацбанку та Мінекономіки.
Як повідомив голова парламентського Комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.
Основний концепт системи страхування:
  • розробка представниками ринку конкретних продуктів страхування;
  • передбачення спеціальної бюджетної програми щодо часткової компенсації державою вартості страхування;
  • створення Агенції страхування військових ризиків як елемента системи;
  • компенсації в межах страхування не тільки прямих, але й непрямих збитків.
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Через повномасштабну війну в Україні страхування житла від наслідків воєнних дій стало необхідністю для багатьох українців. І хоча війна — це зазвичай виняток з договорів страхування, страхові компанії в Україні почали надавати спеціальні програми.
Серед основних умов страхування — покриття збитків від прямого влучення, а також від уламків та наслідків вибухів.
Нагадуємо, на Finance.ua ви завжди можете переглянути усі умови від страхових компаній та обрати оптимальний для себе варіант. Достатньо перейти за цим посиланням.
Finance.ua розбирався, що страхові компанії пропонують своїм клієнтам за воєнними ризиками:

Страхування з воєнними ризиками: що пропонує ринок

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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