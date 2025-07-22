Страхування воєнних ризиків: Гетманцев розповів деталі — Finance.ua

Страхування воєнних ризиків: Гетманцев розповів деталі Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Страхування воєнних ризиків: Гетманцев розповів деталі

На базі парламентського Комітету провели робочу групу щодо страхування військових ризиків. В обговоренні також брали участь представники асоціацій страховиків, Нацбанку та Мінекономіки.

Як повідомив голова парламентського Комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

Основний концепт системи страхування:

розробка представниками ринку конкретних продуктів страхування;

передбачення спеціальної бюджетної програми щодо часткової компенсації державою вартості страхування;

створення Агенції страхування військових ризиків як елемента системи;

компенсації в межах страхування не тільки прямих, але й непрямих збитків.

Через повномасштабну війну в Україні страхування житла від наслідків воєнних дій стало необхідністю для багатьох українців. І хоча війна — це зазвичай виняток з договорів страхування, страхові компанії в Україні почали надавати спеціальні програми.

Серед основних умов страхування — покриття збитків від прямого влучення, а також від уламків та наслідків вибухів.

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Finance.ua розбирався, що страхові компанії пропонують своїм клієнтам за воєнними ризиками:

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