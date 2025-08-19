Автокредити: умови стали значно жорсткішими — Finance.ua

Автокредити: умови стали значно жорсткішими Сьогодні 19:00 — Страхування

До 24 лютого 2022 року в Україні панував справжній розквіт програм співробітництва банків з автодилерами. Тоді типові умови отримання автокредиту були такими: аванс 10−30%, строк 3−7 років, обов’язкове каско.

Ставка

Стандартно 12−18% річних у гривнях, у «нульових» акціях — 0,01−5% із разовими комісіями/страховими витратами (реальна вартість ближче до 15−20%). На уживані авто ставка коливалася у розмірах 14,5−17%.

Після шоку 2022 року та обережного відновлення 2023-го, знову повернулася активна практика продажу нових автівок через автосалони. Але банки впроваджують більш жорсткі умови: аванс 30%+, строк до 5 років, ставка на рівні 18−24% (на уживані авто — 22−28%).

Як бачимо, 2025 року порівняно з початком 2022-го на два роки знижено терміни кредитів, значно піднято ставку за позиками на нові машини (на 6% у середньому) та на уживані — на 7,5−11%.

