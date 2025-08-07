Які суми отримали постраждалі у ДТП за полісами автоцивілки — Finance.ua

Які суми отримали постраждалі у ДТП за полісами автоцивілки Сьогодні 13:34 — Страхування

Які суми отримали постраждалі у ДТП за полісами автоцивілки

За перше півріччя 2025 року страхові компанії виплатили понад 2,8 млрд грн постраждалим у ДТП за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників ( ОСЦПВ ).

Про це свідчать дані Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Скільки страхових випадків було врегульовано за цей період

За шкоду, заподіяну майну потерпілих, у першому півріччі було виплачено понад 1,9 млрд грн:

38 331 врегульований випадок;

середній розмір виплати — 51 796 грн.

Понад 137 млн грн спрямували на компенсацію шкоди, завданої життю та здоров’ю постраждалих у ДТП:

2 284 врегульованих випадки;

середній розмір виплати — 60 194 грн.

Більше ніж 761 млн грн страхові компанії виплатили за випадками, оформленими без участі поліції за допомогою Європротоколу:

31 783 врегульованих випадки;

середній розмір виплати — 23 974,80 грн

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року набув чинності новий Закон України «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів», який суттєво змінює чинні наразі правила на цьому ринку. Внаслідок дії цього закону суттєво збільшується ціна поліса ОСЦПВ («автоцивілка»).

Серед іншого, значно зростають страхові суми, порядок та процедура їхньої виплати, скасовуються франшизи тощо. І деякі з них суттєво спрощують життя водіям у разі аварії. Страхові виплати:

за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих осіб — 500 тис. грн на одну потерпілу особу та 5 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб;

за шкоду, заподіяну майну потерпілих осіб — 250 тис. грн на одну потерпілу особу та 1,25 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб.

👉 Приєднуйтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.