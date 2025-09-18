⛽️ Даруємо вам 5 сертифікатів на пальне по 1500 грн! Сьогодні 14:40 — Страхування

⛽️ Даруємо вам 5 сертифікатів на пальне по 1500 грн!

Finance.ua дарує 5 сертифікатів на пальне по 1500 грн.

👇 Для участі у розіграші потрібно:

2. Натиснути кнопку «Взяти участь» під закріпленим постом у каналі

1 переможець = 1 сертифікат

📅 Коли дізнаємось імена щасливчиків?

Підсумки оголосимо 23 вересня. Детальні правила — за посиланням.

Переможців обере телеграм-бот випадковим чином. Для отримання призу потрібно буде надати контактні дані.

🚘 Не зволікай — участь простіша, ніж заправка! Запроси друзів і вигравай пальне 🔋

