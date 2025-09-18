⛽️ Даруємо вам 5 сертифікатів на пальне по 1500 грн!
Finance.ua дарує 5 сертифікатів на пальне по 1500 грн.
👇 Для участі у розіграші потрібно:
1. Бути підписаним на канал «Finance.ua — онлайн-страхування»
2. Натиснути кнопку «Взяти участь» під закріпленим постом у каналі
1 переможець = 1 сертифікат
📅 Коли дізнаємось імена щасливчиків?
Підсумки оголосимо 23 вересня. Детальні правила — за посиланням.
Переможців обере телеграм-бот випадковим чином. Для отримання призу потрібно буде надати контактні дані.
🚘 Не зволікай — участь простіша, ніж заправка! Запроси друзів і вигравай пальне 🔋
🔗 Перейти у канал
