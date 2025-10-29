Скільки заробили страхові компанії на «Зеленій картці»: ДТП за кордоном Сьогодні 13:00 — Страхування

Скільки заробили страхові компанії на «Зеленій картці»: ДТП за кордоном, kuryer.if.ua

Як повідомляє МСТБУ, у січні-вересні 2025 року українські страхові компанії виплатили понад 38,9 млн євро страхових відшкодувань потерпілим у ДТП за кордоном, спричинених українськими водіями, які мали чинний сертифікат «Зелена картка».

Читайте також Уряд компенсуватиме ветеранам страхування та переобладнання авто

Протягом 9 місяців 2025 року врегульовано 11 300 страхових випадків за сертифікатами «Зелена картка» — це на 4% менше, ніж у 2024 році (11 772 випадки).

Зниження кількості врегульованих справ пов’язане насамперед із тим, що українські автовласники, які тривалий час перебувають за кордоном, змушені реєструвати автомобілі за місцем проживання та користуватися послугами місцевих страхових компаній.

Відповідно, зменшення кількості вимог напряму корелює зі скороченням обсягів укладених договорів.

За січень-вересень 2025 року українські водії уклали понад 1,08 млн страхових сертифікатів «Зелена картка», що на 4,5% менше, ніж торік (1,13 млн).

Обсяг зібраних страхових платежів за цей період зменшився на 3,08% і становив 4,1 млрд грн.

Зростання обсягів страхових виплат за міжнародними договорами «Зелена картка» є свідченням стабільності, надійності та відповідальності українських страховиків, які здійснюють страхування у рамках міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка». каже член Правління МТСБУ, відповідальний за напрямок міжнародного страхування «Зелена картка», Олександр Салайчук.

Попри складні економічні обставини та високий ступінь невизначеності, українські компанії повністю та своєчасно виконують свої зобов’язання перед іноземними врегулювальниками та потерпілими у ДТП, забезпечуючи належний рівень страхового захисту українським водіям за кордоном.

Нагадаємо, до кінця 2025 року в Україні почне діяти програма відшкодування витрат ветеранам на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності ( ОСЦПВ ) власників автомобілів. А вже з 2026 року запрацює компенсація за переобладнання транспортних засобів для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

За словами Калмикової, необхідні нормативно-правові акти для запуску програми буде ухвалено ще цього року, а сама програма почне діяти з 2026-го.

«Проєктом акту передбачається відшкодування понесених витрат за переобладнаний власний транспортний засіб у розмірі не більше 70 тис грн. Ця програма стосується людей, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни», — пояснила міністерка.

Відшкодування вартості автоцивілки

Щодо компенсації за страхування, то ця програма почне працювати ще у 2025 році. «Зараз будуємо цифровий механізм, тому що ми хочемо, щоб це було зручно, через один клік в „Дії“. Ветерану, як і учаснику бойових дій так і особі з інвалідністю внаслідок війни буде надаватися 50% знижки при купівлі полісів автострахування, а ще 50% буде компенсовувати держава. Тобто для ветерана автоцивілка буде безкоштовною», — розповіла Калмикова.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.