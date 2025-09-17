Куди звертатися, якщо страхова не платить Сьогодні 20:03 — Страхування

Якщо ви впевнені у своїй правоті та незгодні з позицією вашої страхової компанії, не поспішайте до суду.

Finance.ua в цьому матеріалі розповідає про те, як вчинити, якщо вам страхова не виплачує компенсацію та куди в такому випадку варто звертатися.

Суд — крайній випадок, якщо не вдалося врегулювати проблему іншими, менш радикальними та не такими коштовними й складними способами, як судовий позов. Як, наприклад:

Скарга у страхову компанію

Насамперед зверніться у вашу страхову компанію. Відмова у виплаті може бути простою помилкою або наслідком дій несумлінного співробітника. Тому спочатку з’ясуйте причини відмови та попросіть надати письмове пояснення. Працівник компанії має вказати, з яких саме причин вам відмовляють.

Якщо ви незгодні з цим рішенням, можна написати заяву про його перегляд у вищий орган управління компанії, який може переглянути рішення свого структурного підрозділу. Заяву можна написати в довільній формі, а направити або поштою, або електронним листом. Також вкажіть бажаний спосіб отримання відповіді та засоби зв’язку з вами. У заяві максимально зрозуміло викладіть свої аргументи.

Згідно із законом «Про звернення громадян», заяву мають розглянути протягом 15 робочих днів. У виключних випадках цей термін становить 30 календарних днів, після чого вам має надійти відповідь. Якщо вона вас не влаштовує, дії страхової компанії можна оскаржити у органах, які це все контролюють.

Скарга у Національний банк України

Від 1 липня 2020 року Національний банк перейняв на себе функції регулятора ринку небанківських фінансових послуг: страхових, лізингових, факторингових компаній, кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових компаній.

Тому зі скаргою на дії страхової компанії можна звернутися до НБУ. Для цього у Нацбанку створено спеціальний підрозділ, який цим опікується — Управління захисту прав споживачів фінансових послуг.

Алгоритм, як поскаржитися на дії страхової компанії, розміщено на сайті НБУ, посилання тут . Безпосередньо скаргу можна подати тут

Також це можна зробити, звернувшись на електронну пошту nbu@bank.gov .ua; зателефонувавши до Контакт-центру НБУ 0 800 505 240; через чат-бот nbu_contact_bot у viber або telegram або надіславши лист разом із необхідними документами на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Скарга у Моторне (транспортне) страхове бюро України

У випадку, якщо йдеться про поліси ОСЦПВ , зі скаргою на дії страхової компанії можна звернутися до Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Однією з функцій МТСБУ є контроль за якістю та своєчасністю врегулювання страхових випадків. На працівників МТСБУ покладено обов’язок розглянути скаргу страхувальника і ліквідувати порушення, якщо вони будуть виявлені.

У розділі «Захист прав споживачів» на сайті МТСБУ детально розписано порядок дій у разі виникнення проблем зі страховою компанією. Скаргу можна подати надіславши листа на електронну пошту info@mtsbu.ua; або надіславши лист разом із документами на адресу: 02653, м. Київ, Русанівський бульвар, буд. 8 МТСБУ.

Скарга подається у довільній формі, але обов’язково повинна містити інформацію про заявника та його зворотну адресу.

Увага! МТСБУ не розглядає скарги за договорами інших видів страхування (наприклад каско. — Ред.).

Ще один нюанс — скарга до МТСБУ не скасовує право скаржитися до НБУ чи навпаки: вибір виключно за вами, можна скаржитися як в один з цих органів, так і в обидва відразу.

Досудове врегулювання

Якщо вказані вище дії не допомогли, можна скористатися останнім шансом обійтися без суду — звернутися до страхової компанії з претензією.

Претензія — це офіційний документ, передбачений законодавством України. Вона складається у письмовому вигляді та повинна містити перелік документів, які були спрямовані під час звернення до страхової компанії, суму страхового відшкодування і вимогу про виплату з намірами звернутися до суду в разі, якщо ситуація не буде врегульована.

Звернення до суду

Останнім і найрадикальнішим способом впливу на страхову компанію, яка відмовляється виплачувати компенсацію, передбачену страховим договором, є звернення до суду. Разом із цим страхувальник також може заявити позовні вимоги про стягнення зі страхової компанії моральної шкоди.

Загальний термін позовної давності для пред’явлення такого виду позову становить три роки.

Визначення підсудності справ, що виникають із договорів страхування, відбувається як за загальними правилами підсудності, тобто за місцеперебуванням відповідача (ст. 27 ЦПК України), так і альтернативними. Це означає, що у випадку зі страховими відносинами позивач може звернутися до місцевого суду за своїм місцем реєстрації або проживання.

