Автоцивілка при купівлі та продажу автомобіля: що потрібно знати — Finance.ua

Автоцивілка при купівлі та продажу автомобіля: що потрібно знати
Страхування
20
Автоцивілка при купівлі та продажу автомобіля: що потрібно знати
Згідно із законом, при продажу авто чинний страховий договір зберігає свою дію, а всі права та обов’язки переходять до нового власника.
Про нюанси, які варто врахувати, щоб уникнути неприємних сюрпризів, розповіли у Моторному (транспортному) страховому бюро України.

Що повинен знати продавець

Зазначається, що після продажу автомобіля продавець не може розірвати договір автоцивілки та повернути невикористану частину страхової премії — ці права переходять до нового власника.
Що варто знати:
  • обговоріть автоцивілку з покупцем, повідомте його про умови та можливі обмеження;
  • якщо покупець не бажає користуватися вашою страховкою, до продажу автомобіля достроково розірвіть договір та поверніть частину страхової премії.
  • якщо ж покупця влаштовує ваша страховка, домовтеся про фінансову компенсацію за невикористаний термін договору.

На що звернути увагу покупцю

Дійсніть договору та умови. Перевірити, чи договір страхування є чинним, можна за посиланням.
Також ознайомтеся з умовами діючого договору (обмеження за віком водія, пробігом чи пільговими умовами).
Умови договору підходять. У такому випадку покупець може користуватися ним до закінчення терміну дії.
Фахівці звертають увагу: повідомте страхову компанію про зміну власника та надайте свої особисті дані протягом 15 календарних днів з дня купівлі авто.
Якщо умови не підходять. Тоді покупець має укласти новий договір автоцивілки — це найнадійніший варіант.
Якщо після покупки авто договір страхування достроково припинив дію, хоча ви його не розривали, зв’яжіться зі страховою компанією та вимагайте відновлення прав.
Особливості Автоцивілки зі знижкою 50%:
  • продавець: після продажу авто зі знижкою 50% не зможе скористатися такою ж знижкою на новий договір до закінчення терміну дії старого;
  • покупець: користуватися знижкою можна лише за умови відповідності категорії пільговиків та власності транспортного засобу на цю категорію. Порушення умов може призвести до регресу з боку страховика.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
