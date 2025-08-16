Автоцивілка при купівлі та продажу автомобіля: що потрібно знати — Finance.ua

Автоцивілка при купівлі та продажу автомобіля: що потрібно знати Сьогодні 14:14 — Страхування

Згідно із законом, при продажу авто чинний страховий договір зберігає свою дію, а всі права та обов’язки переходять до нового власника.

Про нюанси, які варто врахувати, щоб уникнути неприємних сюрпризів, розповіли у Моторному (транспортному) страховому бюро України.

Що повинен знати продавець

Зазначається, що після продажу автомобіля продавець не може розірвати договір автоцивілки та повернути невикористану частину страхової премії — ці права переходять до нового власника.

Що варто знати:

обговоріть автоцивілку з покупцем, повідомте його про умови та можливі обмеження;

повідомте його про умови та можливі обмеження; якщо покупець не бажає користуватися вашою страховкою , до продажу автомобіля достроково розірвіть договір та поверніть частину страхової премії.

, до продажу автомобіля достроково розірвіть договір та поверніть частину страхової премії. якщо ж покупця влаштовує ваша страховка, домовтеся про фінансову компенсацію за невикористаний термін договору.

На що звернути увагу покупцю

Дійсніть договору та умови. Перевірити, чи договір страхування є чинним, Перевірити, чи договір страхування є чинним, можна за посиланням

Також ознайомтеся з умовами діючого договору (обмеження за віком водія, пробігом чи пільговими умовами).

Умови договору підходять. У такому випадку покупець може користуватися ним до закінчення терміну дії.

Фахівці звертають увагу: повідомте страхову компанію про зміну власника та надайте свої особисті дані протягом 15 календарних днів з дня купівлі авто.

Якщо умови не підходять. Тоді покупець має укласти новий договір автоцивілки — це найнадійніший варіант.

Якщо після покупки авто договір страхування достроково припинив дію, хоча ви його не розривали, зв’яжіться зі страховою компанією та вимагайте відновлення прав.

Особливості Автоцивілки зі знижкою 50%:

продавець: після продажу авто зі знижкою 50% не зможе скористатися такою ж знижкою на новий договір до закінчення терміну дії старого;

після продажу авто зі знижкою 50% не зможе скористатися такою ж знижкою на новий договір до закінчення терміну дії старого; покупець: користуватися знижкою можна лише за умови відповідності категорії пільговиків та власності транспортного засобу на цю категорію. Порушення умов може призвести до регресу з боку страховика.

