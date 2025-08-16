Автоцивілка при купівлі та продажу автомобіля: що потрібно знати — Finance.ua

Автоцивілка при купівлі та продажу автомобіля: що потрібно знати
Згідно із законом, при продажу авто чинний страховий договір зберігає свою дію, а всі права та обов’язки переходять до нового власника.
Про нюанси, які варто врахувати, щоб уникнути неприємних сюрпризів, розповіли у Моторному (транспортному) страховому бюро України.
Що повинен знати продавець
Зазначається, що після продажу автомобіля продавець не може розірвати договір автоцивілки та повернути невикористану частину страхової премії — ці права переходять до нового власника.
Що варто знати:
- обговоріть автоцивілку з покупцем, повідомте його про умови та можливі обмеження;
- якщо покупець не бажає користуватися вашою страховкою, до продажу автомобіля достроково розірвіть договір та поверніть частину страхової премії.
- якщо ж покупця влаштовує ваша страховка, домовтеся про фінансову компенсацію за невикористаний термін договору.
На що звернути увагу покупцю
Дійсніть договору та умови. Перевірити, чи договір страхування є чинним, можна за посиланням.
Також ознайомтеся з умовами діючого договору (обмеження за віком водія, пробігом чи пільговими умовами).
Умови договору підходять. У такому випадку покупець може користуватися ним до закінчення терміну дії.
Фахівці звертають увагу: повідомте страхову компанію про зміну власника та надайте свої особисті дані протягом 15 календарних днів з дня купівлі авто.
Якщо умови не підходять. Тоді покупець має укласти новий договір автоцивілки — це найнадійніший варіант.
Якщо після покупки авто договір страхування достроково припинив дію, хоча ви його не розривали, зв’яжіться зі страховою компанією та вимагайте відновлення прав.
Особливості Автоцивілки зі знижкою 50%:
- продавець: після продажу авто зі знижкою 50% не зможе скористатися такою ж знижкою на новий договір до закінчення терміну дії старого;
- покупець: користуватися знижкою можна лише за умови відповідності категорії пільговиків та власності транспортного засобу на цю категорію. Порушення умов може призвести до регресу з боку страховика.
