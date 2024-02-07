Швеція завершила розслідування підриву газопроводів «Північний потік» — Finance.ua
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Швеція завершила розслідування підриву газопроводів «Північний потік»

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Швеція завершила розслідування підриву газопроводів «Північний потік»
Швеція завершила розслідування підриву газопроводів «Північний потік»
Шведська влада оголосила про завершення розслідування інциденту з підривом газопроводів «Північний потік», що стався минулого року, викликавши значні збої в постачанні газу в Європу. Так, Швеція заявила, що не має юрисдикції продовжувати розслідування.
Про це повідомила у заяві прокуратури Швеції.
Прокуратура стверджує, що попереднє розслідування дало владі «хорошу картину» інциденту, і що не було виявлено нічого, що вказувало б на причетність Швеції або шведських громадян до вибуху в міжнародних водах.
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Нагадаємо, 26 вересня 2022 року було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», неушкодженою залишилася одна з труб «Північного потоку-2». Цей газопровід не було запущено в експлуатацію: через вторгнення росії в Україну на нього накладено санкції.

Довідка Finance.ua:

  • після пошкодження з магістралей почався масштабний витік газу в море й атмосферу;
  • одночасне руйнування труб не може бути випадковістю, тому правоохоронці Німеччини розслідують інцидент, як диверсію. Німецький уряд припускає, що диверсії назавжди вивели з ладу газопроводи «Північний потік» та «Північний потік-2»;
  • у Пентагоні відкинули будь-які звинувачення щодо причетності США до аварії на газопроводах;
  • в Офісі президента Зеленського переконані, що диверсію організувала росія, аби таким чином позбавити Європу газу напередодні зими.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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