Німеччина видала кілька ордерів на арешт у справі «Північних потоків» — Finance.ua
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Німеччина видала кілька ордерів на арешт у справі «Північних потоків»

Світ
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Німеччина видала кілька ордерів на арешт у справі «Північних потоків»
Німеччина видала кілька ордерів на арешт у справі «Північних потоків»
У Німеччині видали кілька ордерів на арешт у справі про вибухи на газопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2», поінформував офіційний представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт.
Про це повідомляє Spiegel.
Він пояснив, що це стандартна процедура у правовій державі.
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Слід пройти всі етапи розслідування, і лише після винесення вироку можна буде висловитись стосовно цього, — зауважив Гебештрайт.
Джерела видання стверджують, що вартість операції становила 300 тисяч доларів, фінансування надходило від приватних осіб.
Раніше уряд ФРН акцентував, що розслідування підриву газопроводу Nord Stream є пріоритетом для Німеччини, однак, не змінить українсько-німецьких відносин.
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27 вересня у морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі «Північний потік» у водах Швеції та Данії. У той же день шведська поліція розпочала розслідування у зв’язку з витоками газу з російського трубопроводу «Північний потік» та кваліфікувала цей інцидент як можливу диверсію.
Правоохоронці Швеції кваліфікували витоки з газопроводу Nord Stream як «грубу диверсію».
У матеріалі The Washington Post поінформували, що Польщу, як і Україну, розглядали як можливого організатора вибухів, які пошкодили газопроводи Nord Stream на дні Балтійського моря. Натомість влада країни відкинула подібні припущення.
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Згодом розвідка НАТО заявила, що в москві складають карту, де позначено критично важливі підводні та наземні системи союзників НАТО. Для цього кремль залучив військові та цивільні розвідувальні служби разом зі значними ресурсами у цифровій, космічній, повітряній, наземній та морській галузях.
Після вибухів на «Північних потоках» у москві звинуватили «англосаксонських» союзників. На Заході ж припускали, що рф сама причетна до інциденту.
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