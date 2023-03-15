E.ON знизила оцінку вартості "Північного потоку" до нуля — Finance.ua

E.ON знизила оцінку вартості "Північного потоку" до нуля Сьогодні 11:12 — Енергетика

E.ON знизила оцінку вартості "Північного потоку" до нуля

Компанія E.ON, найбільший в Європі оператор енергетичних мереж, знизила до нуля вартість своєї 15,5%-ної частки в газопроводі Nord Stream, який був пошкоджений у вересні в результаті підривів.

Про це повідомляє Reuters

Справедлива вартість пакета спочатку становила 1,2 млрд євро, але протягом останнього року вона поступово знижувалася після того, як Москва припинила постачання трубопроводом з початком війни проти України.

Наприкінці вересня E.ON оцінювала свою частку Nord Stream у 100 млн доларів.

Нагадаємо, 7 березня впливове видання The New York Times оприлюднило матеріал, у якому стверджується, що за вибухом газопроводів «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2» у Балтійському морі нібито стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Українська влада спростовує свою причетність до підривів газопроводів.

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