E.ON знизила оцінку вартості "Північного потоку" до нуля — Finance.ua
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E.ON знизила оцінку вартості "Північного потоку" до нуля

Енергетика
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E.ON знизила оцінку вартості "Північного потоку" до нуля
E.ON знизила оцінку вартості "Північного потоку" до нуля
Компанія E.ON, найбільший в Європі оператор енергетичних мереж, знизила до нуля вартість своєї 15,5%-ної частки в газопроводі Nord Stream, який був пошкоджений у вересні в результаті підривів.
Про це повідомляє Reuters.
Справедлива вартість пакета спочатку становила 1,2 млрд євро, але протягом останнього року вона поступово знижувалася після того, як Москва припинила постачання трубопроводом з початком війни проти України.
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Наприкінці вересня E.ON оцінювала свою частку Nord Stream у 100 млн доларів.
Нагадаємо, 7 березня впливове видання The New York Times оприлюднило матеріал, у якому стверджується, що за вибухом газопроводів «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2» у Балтійському морі нібито стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Українська влада спростовує свою причетність до підривів газопроводів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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