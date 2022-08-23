Дуда закликав ліквідувати "Північний потік-2" — Finance.ua
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Дуда закликав ліквідувати "Північний потік-2"

Енергетика
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Коли росія воює проти України не повинно бути ведення бізнесу з країною агресором. Газопровід «Північний потік-2» має бути повністю демонтований.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди під час саміту Кримської платформи.
«Я хотів би нагадати, що „Північний потік-2“ почав діяти після захоплення Криму, немає повороту до звичайного бізнесу з росією, немає повороту до таких зв’язків, коли вона воює проти України, окупує її території. Зміна політики на Заході — це не просто припинення „Північного потоку-2“, але також цілковита його ліквідація, демонтаж», — зазначив Дуда.

Довідка Finance.ua:

  • Проектом «Північний потік-2» (Nord Stream 2) передбачено будівництво та роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня 2021 року в Росії заявили про завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2». Його мали запустити після сертифікації.
  • 22 лютого 2022 року федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина зупинила процес сертифікації газопроводу «Північний потік-2». За його словами, це відповідь на рішення росії про визнання незалежності «ЛНР» та «ДНР».
  • 23 лютого Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти оператора «Північного потоку-2» у відповідь на визнання Росією терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».
  • 1 березня оператор «Північного потоку-2» збанкрутував у зв’язку із запровадженими західними санкціями щодо Росії через її агресію проти України. Банкрутство підтвердили в уряді швейцарського кантону Цуг, де було зареєстровано Nord Stream 2 AG.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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