Данія закрила розслідування підриву на «Північних потоках» — Finance.ua

Данія закрила розслідування підриву на «Північних потоках»
Спільне розслідування вибухів на «Північних потоках», яке проводили поліція Копенгагена та Служба безпеки і розвідки Данії (PET), завершено. Розслідування закрили через нестачу підстав для порушення кримінальної справи.
Про це йдеться у заяві поліції.
«У Данії немає достатніх підстав для порушення кримінальної справи у зв’язку з вибухами «Північного потоку-1» і «Північного потоку-2», тому поліція Копенгагена прийняла рішення про завершення кримінального розслідування вибухів.
Поліція Копенгагена у співпраці з PET проводила розслідування вибухів у вересні 2022 року на газопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2″, які сталися за межами територіальних вод Данії», — йдеться у заяві.
Розслідування дійшло висновку, що мала місце навмисна диверсія на газопроводах. Однак немає достатніх підстав для порушення кримінальної справи в Данії, тому поліція Копенгагена вирішила завершити кримінальне розслідування вибухів.
«При цьому PET продовжує стежити за розвитком ситуації і разом з іншими відповідними органами влади ініціює заходи, які вважатиме необхідними для захисту критичної інфраструктури Данії», — йдеться у повідомленні.
Довідка Finance.ua:
- Вибухи на трасах газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» сталися 26 вересня 2022 року в економічних зонах Швеції та Данії. Усі причетні до розслідування країни вважають, що вибухи були навмисними, і ведуть розслідування, щоб встановити відповідальних.
- У березні 2023 року президент Зеленський спростував нібито причетність України до диверсії на Північних потоках. На початку червня він ще раз заявив, що Київ до цих вибухів непричетний.
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