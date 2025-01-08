В Європі купують рекордні обсяги скрапленого природного газу з росії — Bloomberg Сьогодні 19:14 — Енергетика

В Європі купують рекордні обсяги скрапленого природного газу з росії — Bloomberg

Попри заклики заборонити імпорт російського скрапленого природного газу (ЗПГ), країни Європи купують рекордні обсяги цього палива. Основним постачальником виступає завод «Ямал ЗПГ», який належить російській компанії «Новатек». Ці закупівлі перевищують обсяги, які раніше постачалися трубопроводами через територію України.

Про це повідомляє Bloomberg

росія швидко адаптувалася до змін, перенаправивши обсяги на альтернативні маршрути та розширивши експорт ЗПГ. Обсяги експорту СПГ з росії сягнули рекордного рівня у 2024 році, свідчать дані про рух танкерів.

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До війни росія постачала близько 155 мільярдів кубометрів газу щороку трубопроводами до Європи, але у 2024 році ці обсяги зменшилися до 30 мільярдів кубометрів. З них значна частина транспортувалася через Україну — до закриття маршруту.

Експерти вважають, що припинення транзиту через Україну не завдало серйозного економічного удару росії. За оцінками Bloomberg, у 2024 році «Газпром» заробив близько $6 мільярдів на продажу газу через український маршрут, але втрати для економіки росії становлять лише 0,2−0,3% ВВП. Для порівняння, Україна може втратити близько 0,5% ВВП через втрату доходів від транзиту.

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Натомість Китай став одним із ключових покупців російського газу. У 2024 році обсяги постачання трубопровідного газу до Китаю сягнули 31 мільярда кубометрів, а до 2025 року планується збільшення до 38 мільярдів кубометрів через газопровід «Сила Сибіру». Крім того, росія розглядає можливості постачання газу до Центральної Азії старим радянським трубопроводом.

Європейські країни, попри санкції та політичний тиск, продовжують закуповувати російський СПГ через високий попит на енергоносії. Однак реалізація нових проєктів зі скрапленого газу в росії постає перед труднощами через західні санкції, котрі обмежують доступ до технологій і танкерів льодового класу.

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На тлі зміни геополітичної ситуації газове питання залишається важливим інструментом впливу для кремля. москва демонструє здатність перенаправляти постачання та знаходити нові ринки, навіть попри обмеження, спричинені санкціями.

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