росія збирається стати одним зі світових лідерів у галузі атомної енергетики — FT Сьогодні 19:45 — Енергетика

росія будує понад 10 атомних енергоблоків за кордоном. У москві прагнуть задовольнити зростаючий попит на енергію, який виник через зростання штучного інтелекту і ринків, що розвиваються.

Про це заявив спеціальний представник кремля з міжнародного співробітництва в галузі сталого розвитку Борис Титов в інтерв’ю Financial Times

«Ми будуємо понад 10 різних блоків по всьому світу. Нам потрібно багато енергії. Ми не зможемо забезпечити її без використання атомної енергії. Ми знаємо, що вона безпечна, вона не виробляє викидів, тому вона дуже чиста», — сказав він.

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Зазначається, що рф займається будівництвом атомних енергоблоків у Бангладеші, Єгипті, Індії, Ірані, Китаї та Туреччині. Країна хоче посилити свою роль великого постачальника атомної енергії, попри західні санкції проти нафтогазового сектора у відповідь на війну проти України.

Титов розповів журналістам, що росія має намір стати одним із найбільших будівельників нових атомних станцій у світі. За його словами, у москві очікують високий попит на атомну енергію в країнах, що розвиваються, і технологічних компаніях.

Крім цього, у виданні нагадали, що минулого року Норвезький інститут міжнародних відносин говорив про те, що будівництво реакторів, постачання палива та інші енергетичні послуги рф охоплюють 54 країни світу.

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Тітов згадав у розмові з журналістами угорську АЕС «Пакш-2», а також енергоблоки в Бангладеші та Туреччині. Очікується, що росія також побудує завод із малими модульними реакторами в Узбекистані, а з правлячою хунтою Буркіна-Фасо москва підписала угоду на 2023 рік.

У виданні підкреслили, що багато західних урядів намагаються протистояти ядерному впливу росії. Наприклад, у травні 2024 року у США заборонили імпорт російського збагаченого урану. Багато східноєвропейських країн підписали контракти на постачання палива для реакторів радянської епохи з американською компанією Westinghouse після вторгнення рф в Україну, але не Угорщина.

Крім того, новий комісар ЄС з енергетики Дан Йоргенсен закликав європейські країни звільнитися від імпорту російського палива до 2027 року, додали журналісти. Проте прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляли, що блокуватимуть будь-які кроки щодо обмеження цивільної атомної енергетики рф.

Попри це, побоювання, що росія може створити критичний дефіцит ядерного палива для блоку, як це сталося з газом у 2022 році, перебільшені, сказав високопоставлений чиновник ЄС у коментарі виданню.

«„Росатом“ кровно зацікавлений у тому, щоб бути надійним», — підкреслив він.

У виданні поділилися, що більшість країн, що розвиваються, розглядає атомну енергетику для задоволення потреб в екологічно чистій енергії. Це відкриває нові потенційні ринки для росії.

Міністр природних ресурсів та екологічної стійкості Малайзії Нік Назмі Нік Ахмад повідомив журналістам, що його країна вивчає можливість впровадження ядерної енергетики. Проте він не назвав держави, з якими розглядається партнерство.

УНІАН За матеріалами:

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