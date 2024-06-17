Ядерні держави у 2023 році витратили 91,4 млрд доларів на модернізацію арсеналу, — ICAN Сьогодні 21:30

Дев’ять ядерних держав світу продовжують модернізувати свою ядерну зброю. У 2023 році вони витратили на свої арсенали загалом 91,4 мільярда доларів.

Про це повідомляє AP

Як зазначає Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї (ICAN) зі штабквартирою у Женеві, цифри свідчать про збільшення глобальних витрат на ядерну зброю на 10,7 мільярда доларів у 2023 році порівняно з 2022 роком. Причому 80% цього збільшення припадає на США.

Частка США в загальних витратах склала 51,5 мільярда доларів, що більше, ніж у всіх інших ядерних країн разом узятих.

«За останні п’ять років спостерігається помітна тенденція до зростання кількості грошей, виділених на розробку цієї найбільш негуманної та руйнівної зброї», — сказала координаторка з питань політики та досліджень в ICAN Алісія Сандерс-Закре.

Наступним за обсягом таких витрат є Китай — 11,8 мільярда доларів, а Росія посідає третє місце з 8,3 мільярда доларів.

Стан високої боєготовності

Згідно з оцінками Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI — ред.), близько 2100 розгорнутих боєголовок на балістичних ракетах перебувають у стані високої бойової готовності, і майже всі вони належать Росії або США. Проте вважається, що Китай також вперше привів певну кількість боєголовок у стан підвищеної бойової готовності.

За даними SIPRI, Росія і США разом володіють майже 90% всієї ядерної зброї. Їхні розміри військових запасів, схоже, залишалися відносно стабільними у 2023 році. Втім за оцінками, Росія розгорнула приблизно на 36 боєголовок більше оперативних сил, ніж у січні 2023 року, додали в SIPRI.

«Ми не бачили, щоб ядерна зброя відігравала таку важливу роль у міжнародних відносинах з часів холодної війни», — сказав директор програми Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру з питань зброї масового знищення Вілфред Ван.

Нагадаємо, напочатку лютого у Китаї закликали держави з найбільшими ядерними арсеналами домовитися про угоду «про незастосування ядерної зброї першими одна проти одної».

Тоді ж стало відомо, що росія планує розмістити ядерну зброю в космосі. Зазначимо, що у Білому домі неодноразово намагались відмовити РФ від таких дій.

Сьогодні ми повідомляли про те, що секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив про ймовірний наказ диктатора путіна щодо застосування тактичної ядерної зброї, якщо російська армія зазнає поразки в Україні.

УНІАН За матеріалами:

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