Україна зупинила транзит російського газу — Finance.ua

Україна зупинила транзит російського газу Сьогодні 11:30 — Енергетика

Україна зупинила транзит російського газу

Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією.

Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів.

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«Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна», — наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Із 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів, зауважили у Міненерго.

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«1 січня 2025 року завершився термін дії підписаних 30 грудня 2019 року документів: угоди між ПАТ «Газпром» та НАК «Нафтогаз України» на організацію транспортування російського газу через територію України та угоди про взаємодію між операторами ГТС росії та України — ПАТ «Газпром» та ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», — заявили в компанії «Газпром».

В компанії поскаржилися, що «у зв’язку з явно вираженою відмовою української сторони продовжувати ці угоди „Газпром“ був позбавлений технічної та юридичної можливості подавати з 1 січня 2025 року газ для транзиту через територію України».

«Подання російського газу для його транспортування територією України не здійснюється», — додали в компанії.

Укрінформ За матеріалами:

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