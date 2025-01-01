Україна зупинила транзит російського газу — Finance.ua

Україна зупинила транзит російського газу
Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів.
«Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна», — наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.
Із 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів, зауважили у Міненерго.
«1 січня 2025 року завершився термін дії підписаних 30 грудня 2019 року документів: угоди між ПАТ «Газпром» та НАК «Нафтогаз України» на організацію транспортування російського газу через територію України та угоди про взаємодію між операторами ГТС росії та України — ПАТ «Газпром» та ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», — заявили в компанії «Газпром».
В компанії поскаржилися, що «у зв’язку з явно вираженою відмовою української сторони продовжувати ці угоди „Газпром“ був позбавлений технічної та юридичної можливості подавати з 1 січня 2025 року газ для транзиту через територію України».
«Подання російського газу для його транспортування територією України не здійснюється», — додали в компанії.
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