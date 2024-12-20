Зеленський назвав Фіцо умову транзиту газу через Україну — Finance.ua
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Зеленський назвав Фіцо умову транзиту газу через Україну

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Україна не буде продовжувати транзит російського газу в країни Європи. Можливий транзит тільки неросійського газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента України Володимира Зеленського.
Глава української держави наголосив, що Україна не дасть Росії можливість заробляти додаткові мільярди на крові українців, тому транзит російського газу буде припинено. Оскільки будь-яка країна у світі, яка може отримати будь-що дешеве від росії, «завтра або через місяць, або через рік буде залежною від рф».
«Сьогодні я говорив із прем’єром Словаччини (Робертом Фіцо — ред.), і я пояснив йому: якщо це буде газ не росії, а іншої країни, але ми повинні знати, ми не хочемо гратися, що це буде інша країна, а вона буде отримувати від росії газ, а потім буде транзитувати свій газ. Це те ж саме, що і продовжувати заробляти на цій війні і передавати гроші Росії», — додав Зеленський.
За словами президента, коли Словаччина порушувала питання транзиту газу через Україну, вона скаржилася, що «втрачає гроші». Але Україна втрачає набагато більше.
«Під час війни соромно говорити про гроші, тому що Україна втрачає людей. Але якщо говорити прагматично, то Україна набагато більше втрачає на енергетиці через цю війну», — зазначив він.
За матеріалами:
РБК-Україна
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