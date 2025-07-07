Україна у 2025 році ввела 380 МВт нових потужностей із запланованих 900 МВт — Finance.ua

Україна у 2025 році ввела 380 МВт нових потужностей із запланованих 900 МВт Сьогодні 10:32 — Енергетика

Україна у 2025 році ввела 380 МВт нових потужностей із запланованих 900 МВт

Уряд України реалізує стратегію відновлення енергетики за трьома ключовими напрямками.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час урочистостей до Дня енергетика, передає Урядовий портал.

За словами Шмигаля, головним пріоритетом залишається відбудова зруйнованих енергетичних об’єктів. Торік вдалося повернути в роботу близько 4 ГВт теплової та гідроенергетичної потужності.

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Другий напрям — розвиток децентралізованої та диверсифікованої енергетики. У 2025 році уряд планує ввести в експлуатацію близько 900 МВт нових потужностей. Вже працюють 130 МВт когенераційних та 250 МВт теплових потужностей.

Третій напрям — залучення міжнародної допомоги. Прем’єр повідомив, що з початку повномасштабної війни 38 країн надали понад 1800 гуманітарних вантажів для енергопідприємств. Крім того, фонд підтримки енергетики акумулював понад 1,1 млрд євро внесків.

«Розраховуємо на подальшу системну та послідовну підтримку міжнародної спільноти», — підкреслив глава уряду.

Нагадаємо, раніше в.о. голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт заявляв , що протягом наступних 10 років Україні знадобиться майже 2,2 ГВт маневрової генерації та 1,5 ГВт систем зберігання енергії.

Заступник міністра енергетики Микола Колісник у січні заявляв , що протягом 2025 року Україна планує ввести в експлуатацію 900 МВт нових потужностей розподіленої генерації, переважно газової. Це продовжить активний розвиток цієї сфери, розпочатий у 2024 році, коли було введено 835 МВт.

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