Україна введе в експлуатацію 1 ГВт енергогенерації у 2025 році — Шмигаль Сьогодні 18:45 — Енергетика

Україна введе в експлуатацію 1 ГВт енергогенерації у 2025 році — Шмигаль

Україна планує запустити близько 1 ГВт нових енергетичних потужностей у 2025 році.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 16 травня.

«Ми активно працюємо над відновленням енергетичних об’єктів, проводимо ремонти, запускаємо нову генерацію та підтримуємо громадян і бізнес у розширенні потужностей. У 2025 році плануємо ввести в експлуатацію приблизно 1 ГВт генерації», — заявив Шмигаль.

Він наголосив, що уряд постійно розробляє нові спільні проєкти з міжнародними партнерами та забезпечує необхідні ресурси для відбудови енергетичної інфраструктури.

За понад три роки повномасштабної війни росія атакувала енергетичну інфраструктуру України ракетами та дронами, пошкодивши об’єкти генерації й передачі електроенергії та спричинивши перебої з електропостачанням.

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