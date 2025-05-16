Україна введе в експлуатацію 1 ГВт енергогенерації у 2025 році — Шмигаль — Finance.ua
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Україна введе в експлуатацію 1 ГВт енергогенерації у 2025 році — Шмигаль

Енергетика
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Україна введе в експлуатацію 1 ГВт енергогенерації у 2025 році — Шмигаль
Україна введе в експлуатацію 1 ГВт енергогенерації у 2025 році — Шмигаль
Україна планує запустити близько 1 ГВт нових енергетичних потужностей у 2025 році.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 16 травня.
«Ми активно працюємо над відновленням енергетичних об’єктів, проводимо ремонти, запускаємо нову генерацію та підтримуємо громадян і бізнес у розширенні потужностей. У 2025 році плануємо ввести в експлуатацію приблизно 1 ГВт генерації», — заявив Шмигаль.
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Він наголосив, що уряд постійно розробляє нові спільні проєкти з міжнародними партнерами та забезпечує необхідні ресурси для відбудови енергетичної інфраструктури.
За понад три роки повномасштабної війни росія атакувала енергетичну інфраструктуру України ракетами та дронами, пошкодивши об’єкти генерації й передачі електроенергії та спричинивши перебої з електропостачанням.
За матеріалами:
Forbes.ua
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