Україна здійснила свою першу імпортну поставку азербайджанського газу — Finance.ua
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Україна здійснила свою першу імпортну поставку азербайджанського газу

Енергетика
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Україна здійснила свою першу імпортну поставку азербайджанського газу
Україна здійснила свою першу імпортну поставку азербайджанського газу
Україна здійснила свою першу імпортну поставку азербайджанського газу через Трансбалканський коридор.
Про це повідомив голова правління групи «Нафтогаз» Сергій Корецький.
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«Україна вперше імпортує азербайджанський газ Трансбалканським коридором. Вкладено першу угоду про закупівлю газу з компанією Групи SOCAR — SOCAR Energy Ukraine. Тестова поставка — маршрут Болгарія — Румунія — український кордон. Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до тривалого співробітництва. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України», — зазначив він.
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Група Нафтогаз запустила нову високодебітну свердловину. Вона дає 383 тисячі кубометрів газу на добу.
«Укргазвидобування, що входить до Групи Нафтогаз, ввело в експлуатацію нову розвідувальну високодебітну свердловину. Її добовий дебіт становить 383 тис. кубометрів природного газу», — сказано в повідомленні.
За матеріалами:
Finance.ua
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