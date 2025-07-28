Україна здійснила свою першу імпортну поставку азербайджанського газу — Finance.ua

Україна здійснила свою першу імпортну поставку азербайджанського газу Сьогодні 11:30 — Енергетика

Україна здійснила свою першу імпортну поставку азербайджанського газу

Україна здійснила свою першу імпортну поставку азербайджанського газу через Трансбалканський коридор.

Про це повідомив голова правління групи «Нафтогаз» Сергій Корецький.

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«Україна вперше імпортує азербайджанський газ Трансбалканським коридором. Вкладено першу угоду про закупівлю газу з компанією Групи SOCAR — SOCAR Energy Ukraine. Тестова поставка — маршрут Болгарія — Румунія — український кордон. Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до тривалого співробітництва. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України», — зазначив він.

Група Нафтогаз запустила нову високодебітну свердловину. Вона дає 383 тисячі кубометрів газу на добу.

«Укргазвидобування, що входить до Групи Нафтогаз, ввело в експлуатацію нову розвідувальну високодебітну свердловину. Її добовий дебіт становить 383 тис. кубометрів природного газу», — сказано в повідомленні.

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