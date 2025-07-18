Чеська RSE стала постачальником газопоршневих установок для першої черги проєкту Power One — Finance.ua

Чеська RSE стала постачальником газопоршневих установок для першої черги проєкту Power One Сьогодні 10:12 — Фондовий ринок

Чеська компанія RSE s.r.o. Андрія Гріненка стала постачальником газопоршневих установок для першої черги проєкту Power One, ініційованого Dragon Capital Томаша Фіали та компанією Negen екс-глави НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького.

Про це пише Енергореформа.

«Загальна потужність когенераційних модулів, які компанія виробляє на базі двигунів німецької компанії MWM (Caterpillar Energy Solutions), будучи її офіційним партнером, становитиме 20 МВт», — повідомляє Енергореформа, посилаючись на RSE.

Загалом перша черга проєкту Power One становить приблизно 60 МВт, з яких 40 МВт — це системи накопичення енергії (СНЕ). Підключення першої станції до мережі планується вже восени 2025 року.

«Для нас це не просто поставка — це партнерство у створенні нової архітектури української енергосистеми. Установки RSE формують її стійкість — високоманеврену генерацію, здатну забезпечити критично важливу стабільність у найскладніші періоди», — зазначив засновник RSE Андрій Гріненко.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.