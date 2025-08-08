Україна накопичила понад 10 мільярдів кубометрів газу — ExPro — Finance.ua
Україна накопичила понад 10 мільярдів кубометрів газу — ExPro

Енергетика
27
Станом на 5 серпня Україна накопичила понад 10 мільярдів кубометрів «блакитного палива».
Про це повідомила консалтингова компанія ExPro.
«Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) 5 серпня перевищили 10 млрд куб. м, як свідчать дані ExPro. Сховища заповнені на 32,3%», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вперше із початку року відставання від рівня запасів 2024 року становить менше 10%. Так, у порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 9% або 990 млн кубометрів менше газу.
Читайте також
При цьому у липні 2025 року порівняно із липнем минулого року у сховища було закачано в 1,9 разів більше «блакитного палива» — 1,69 млрд кубометрів. На початку серпня обсяги закачування газу залишаються на рівні близько 50 млн кубометрів на добу, що у 1,8 разів вище порівняно із минулорічною закачкою.
Наголошується, що для накопичення 13,2 млрд кубометрів газу в сховищах до 1 листопада Україні потрібно закачати близько 3,2 млрд кубометрів у серпні-жовтні.
Як повідомлялося, у липні НАК «Нафтогаз України» уклала кредитну угоду з UGB («Укргазбанком») на суму 4,7 млрд грн для закупівлі газу на осінньо-зимовий період.
За матеріалами:
Укрінформ
