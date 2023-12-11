Робота з дому: добірка віддалених вакансій грудня — Finance.ua

Робота з дому: добірка віддалених вакансій грудня Вчора 13:04 — Особисті фінанси

Робота з дому: добірка віддалених вакансій грудня

Віддалена робота залишається популярною для представників багатьох сфер діяльності. Якщо ви хочете спробувати працювати віддалено або вже працюєте, але розглядаєте нові варіанти зайнятості чи компанії, знайомтеся з грудневою добіркою віддалених вакансій від robota.ua.

📍 Віддалено або в офісі у Києві

Компанія запрошує стати частиною команди відділу послуг з декарбонізації і сталого розвитку (CCaSS). Можете відгукуватися на вакансію, якщо маєте освіту в галузі енергетичного менеджменту, системного аналізу, фізики, енергетики, екології підприємств; професійний досвід, пов’язаний з енергетичною галуззю, енергоефективністю, екологією підприємства, аналізом, розрахунками та звітністю, пов’язаними з парниковими газами; володієте англійською — B2 і вище.

📍 Віддалено або в офісі у Києві

Національна енергетична компанія оголошує про відкриття вакансії. Чим доведеться займатися на посаді: аналізом діяльності підрозділів з метою виявлення та оцінки ризиків досягнення цілей та виконання стратегії підприємства; надавати пропозиції щодо заходів впливу на ризики для забезпечення досягнення цілей підприємства; готувати пропозиції щодо оптимізації бізнес-процесів з метою мінімізації ризиків; моніторити виконання власниками ризиків планів дій з мінімізації ризиків; консультувати щодо питань функціонування системи управління ризиками.

📍 Віддалено

На посаду розглядаються кандидати з досвідом роботи на аналогічній посаді не менше 2-х років; досвідом в організації корпоративних заходів та розробці систем внутрішніх комунікацій; високими комунікативними навичками (усними і письмовими); досвідом ведення корпоративних акаунтів у соціальних мережах; високим рівнем презентаційних навичок та досвідом в проведенні презентацій; знанням англійської мови на рівні Intermediate та вище; знанням основ психології, риторики та логіки.

📍 Віддалено

Мережа аптек запрошує на роботу. Обов’язки майбутнього працівника: розробка та реалізація стратегій таргетованої реклами у Facebook для покращення видимості бренду та збільшення продажів; аналіз та оптимізація рекламних кампаній, включно з A/B-тестуванням, для підвищення ROI; управління бюджетом рекламних кампаній, забезпечення їх ефективності та економічної віддачі; співпраця з командою маркетингу для розробки креативів та лендінгів, які максимально відповідають цільовій аудиторії; підготовка та подання регулярних звітів про результати кампаній з аналізом ключових показників ефективності (KPIs).

📍 Віддалено

Онлайн-платформа з пошуку роботи в Україні пропонує приєднатися до команди професіоналів. Потрібен фахівець, який: має досвід роботи з .NET Framework або .NET Core від 3-х років; розуміє і може використовувати на практиці принципи OOP + SOLID; досвід написання REST API на ASP.NET Core; досвід написання асинхронних і багатопотокових програм; розуміє HTTP протокол (headers, caching, cookies, JWT-authorization, CORS); досвід роботи з серверним кешуванням (бажано — Redis); володіє SQL, працював з реляційними БД (бажано — Microsoft SQL Server); досвід роботи з Docker та GIT.

📍 Віддалено або в офісі у Києві

Юридична фірма запрошує на роботу. Завдання на посаді: внесення змін до реєстраційних документів; підготовка аналітичних матеріалів, висновків та рекомендацій з питань чинного законодавства; реєстрація прав інтелектуальної власності та авторського права; договірна, претензійно-позовна робота; надання консультацій з правових питань.

📍 Гібридний формат роботи (після випробувального терміну — віддалений)

Один з найбільших рітейлерів на ринку України запрошує в команду. Портрет ідеального кандидата на посаду: знання ПКУ та основ МСФЗ (буде перевагою); вміння працювати та аналізувати дані в електронному кабінеті платника податків; вміння працювати в команді, відстоювати свою думку та брати на себе відповідальність; бажання вчитися та розвиватися.

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📍 Віддалено

Сільськогосподарська компанія відкриває вакансію. Серед обов’язків на посаді: збір вимог для розробки, написання технічних завдань; робота з розробниками; тестування функціоналу; проведення навчання для користувачів; розробка користувацької документації.

Фінансова компанія запрошує взяти участь у конкурсі на посаду. Основні завдання: надання консультаційних послуг клієнтам компанії в телефонному режимі та чаті; здійснення вихідних дзвінків клієнтам для інформування про послуги компанії; супровід та контроль рішення запиту клієнта; реєстрація звернень в CRM-системі, які надходять до відділу з обслуговування клієнтів.

Шукають досвідченого і творчого графічного дизайнера для створення яскравих обкладинок відео для YouTube. Розглядають кандидатів, які володіють Adobe Photoshop на високому рівні; мають досвід створення макетів та ескізів обкладинок для YouTube; добре знаються на кольорокорекції та ретуші.

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