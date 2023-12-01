Догсіттер, купажист, лялькар, бункерувальник: добірка неординарних вакансій — Finance.ua

Догсіттер, купажист, лялькар, бункерувальник: добірка неординарних вакансій Сьогодні 13:09 — Особисті фінанси

Догсіттер, купажист, лялькар, бункерувальник: добірка неординарних вакансій

На ринку праці з’являються вакансії, які вражають своєю неординарністю та непередбачуваністю. Експерти robota.ua поділилися добіркою нестандартних вакансій.

Реставратор архівних та бібліотечних матеріалів у Київський міський центр зайнятості

📍 Київ

Якщо хочете займатися ремонтом архівних і бібліотечних документів та оправленням архівних документів, своєчасно виконувати планові роботи та складати місячний звіт про свою роботу — відгукуйтеся на вакансію.

Лялькар у Тернопільський обласний центр зайнятості

📍 Тернопіль

Серед обов’язків майбутнього працівника: виконання ролей у виставах, володіння технікою ляльковедення. Побажання до кандидатів: знання техніки ляльковедення та акторські навички.

Технік-агрометеоролог у Полтавський обласний центр з гідрометеорології

📍 Лубни

Майбутній працівник організовуватиме та проводитиме агрометеорологічні спостереження; виконуватиме тематичні та спеціалізовані спостереження; проводитиме оброблення, узагальнення та первинний контроль матеріалів агрометеорологічних спостережень, вноситиме їх на технічні носії.

Викладач з акторської майстерності

📍 Київ

Дитячий театр шукає кваліфікованого викладача з акторської майстерності, який допоможе учням розвинути свій талант та навички. Розглядають кандидатів з вищою освітою у галузі акторської майстерності та аналогічним досвідом роботи; досвідом викладацької роботи (не менше 3-х років); знанням сучасних методик навчання акторської майстерності; вмінням працювати з різними віковими групами.

Провідник службових собак в «Укрграфіт»

📍 Запоріжжя

Підприємство з виробництва графітованих електродів та широкого асортименту футерувальних виробів на основі вуглецю запрошує на роботу. Обов’язки майбутнього працівника: виставлення та зняття з постів охорони службових собак; догляд за службовими собаками, годування, прибирання. Вимоги: фізично здорова особа, бажано — досвід роботи з собаками.

Бункерувальник (з навчанням) у «МЕТІНВЕСТ»

📍 Запоріжжя

Міжнародна гірничо-металургійна група компаній шукає працівника на підприємство Групи — «Запоріжсталь». Що потрібно робити на посаді: контролювати роботу та обслуговувати конвеєри рудного відділення, очищати просип матеріалів вздовж та під конвеєрами на ділянці.

Очікування від кандидатів: освіта — середня, професійно-технічна; досвід роботи на металургійних чи коксохімічних підприємствах (буде перевагою).

Обрубувач (з навчанням)

📍 Кривий Ріг

Також «МЕТІНВЕСТ» шукає працівника на підприємство Групи — ТОВ «Запорізький ливарно-механічний завод». Серед завдань: виконувати обрубування, обпилювання, зачищення та вирубування пневматичним молотком або зубилом вручну, на підвісних наждачних верстатах та спеціальних машинах великих тонкостінних багатоканальних складних виливків та деталей з внутрішніми ребрами та перегородками у важкодоступних місцях; виконувати видалення залишків стрижнів та каркасів із тонкостінних багатоканальних виливків; виконувати вирубування дефектів у складних виливках та деталях за шаблонами та лекалами; виконувати стропування та ув’язування виливків та деталей для підйому, переміщення, встановлення та складування.

Читайте також Шукав роботу поки спав: як за допомогою ШІ американець подався на понад 5000 вакансій

Купажист

📍 Полтава

На виробництво потрібен фахівець . Обов’язки: ведення та контроль процесу приготування купажу; контроль завантаження інгредієнтів, дотримання технологій та рецептури приготування купажу; участь у розробці рецептури; проведення дегустації; вибір найбільш вдалого варіанта купажу; участь в очищенні обладнання та організація ремонту (за необхідності); контроль використання сировини та витратних матеріалів; ведення документації.

Нічний доглядач у контактний зоопарк «Маккі Паккі» («АРКАДІЯ-СІТІ»)

📍 Одеса

Компанія запрошує на роботу відповідальну та досвідчену людину. Обов’язки: забезпечення безпеки та добробуту тварин у зоопарку протягом нічного часу; здійснення контролю за режимом освітлення та температурою в приміщеннях зоопарку; проведення регулярних оглядів вольєрів; забезпечення чистоти та гігієни в тваринних вольєрах та приміщеннях; виконання інших завдань, пов’язаних з доглядом за тваринами (за потреби).

Догсіттер у BarkCamp

📍 Київ

Готель, садочок та грумінг для песиків оголошує про відкриття вакансії. Завдання: проводити час з песиками, а саме: гладити, гратися, годувати та вигулювати за графіками; слідкувати за станом здоров’я собачок та повідомляти про негативні зміни (якщо такі будуть); прибирати за хвостиками, якщо ті не встигли зробити свої справи на вулиці або були занадто раді вас бачити; спілкуватися із власниками собак, надавати інформацію про їхніх улюбленців за запитом та потребою.

Буфетниця в «Кіноконцертний зал імені О. Довженка»

📍 Запоріжжя

Серед обов’язків : проведення розрахунків по касі (продаж готової запакованої продукції та напоїв, ведення прибуткових касових ордерів та видаткових документів, складання звітів продажу та іншої документації); інкасація коштів; робота в програмі 1С:7.7.

Побажання до претендентів на посаду: досвід роботи у сфері обслуговування; впевнений користувач офісних програм (Word, Excel), 1С; знання офісної техніки.

Кромкувальник у Vector8

📍 Біла Церква

Компанія, яка спеціалізується на виробництві меблевих комплектуючих з використанням сучасних технологій та матеріалів, шукає кромкувальника для виробничого підрозділу в місті Біла Церква. Завдання на посаді: кромкування деталей меблів на станку Felder; забезпечення якісного виконання робіт згідно з технічним завданням; виконання завдань в умовах технічного процесу виробництва; дотримання вимог безпеки праці.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.