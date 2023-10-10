Вакансій побільшало, але бракує кадрів: що відбувається на ринку праці — Finance.ua

Вакансій побільшало, але бракує кадрів: що відбувається на ринку праці Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Вакансій побільшало, але бракує кадрів: що відбувається на ринку праці

У вересні 2023 року роботодавці опублікували 105 809 пропозицій роботи. Це найбільша кількість вакансій на ринку праці від початку повномасштабного вторгнення. Порівняно з серпнем, вакансій побільшало на 3%.

Про це свідчать дані Work.ua.

Географія ринку праці також стабільна: до пʼятірки областей з найбільшою кількістю вакансій знову увійшли Київська (34 574), Дніпропетровська (10 153), Львівська (9 994), Одеська (7 092) та Харківська (3 852).

Категорії, у яких шукачам пропонують найбільше вакансій, і далі нарощують кількість пропозицій.

У яких категоріях найбільше вакансій:

«Сфера обслуговування» (20 тис вакансій, приріст +4%);

«Робочі спеціальності, виробництво», (+4%, 19 685);

«Продаж, закупівля» (+2%, 13 768);

«Роздрібна торгівля» (+3%, 12 836);

«Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (+4%, 11 300);

«Логістика, склад, ЗЕД» (+8%, 10 944).

На початку осені простежується тенденція: бізнес готується до піку продажів, які традиційно припадають на кінець року. Тож бізнес активно шукає фахівців з маркетингу: кількість вакансій у категорії «Маркетинг, реклама, PR» збільшилась на 5% проти серпня (5 745 вакансій).

Загальна кількість шукачів, які оновили або створили резюме у вересні, досягла майже 336 тис. Це на 4% менше порівняно з серпнем.

Через те, що все менше людей шукають роботу, а вакансій стає більше, середня кількість відгуків на вакансію очікувано знижується. За місяць цей показник впав ще на 4% і наблизився до найнижчої позначки за останні 3 роки.

Найбільший вибір кандидатів мають роботодавці, які пропонують дистанційну роботу: вони отримують упʼятеро більше відгуків, ніж у середньому на ринку праці.

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