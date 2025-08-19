Українці відкрили вже 600 тисяч Дія. Карток: чого очікувати ще — Федоров — Finance.ua
Українці відкрили вже 600 тисяч Дія. Карток: чого очікувати ще — Федоров

Минулого тижня запустили Дія.Картку для отримання державних виплат. Більше не потрібно відкривати окрему картку для кожної програми. Дія. Картка працює як звичайний банк, але дає можливість отримувати всі виплати на єдину картку.
Лише за першу добу від запуску послуги відкрили 300 тисяч Дія.Карток. Уже сьогодні маємо 600+ тисяч.
Про це пише міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«На Дія. Картку ви можете отримати програму допомоги в Дії — єКнига, єМалятко, а віднині й Пакунок школяра. Тепер батьки та законні представники першокласників отримають 5 000 грн через застосунок Дія» — повідомив він.
Зі слів Федорова, невдовзі також запустимо AI-асистента, який надає державні послуги на порталі Дія. Користувачі можуть отримати в чаті першу послугу — довідку про доходи.
Також Мінцифри паралельно працює над еНотариатом, еАкцизом, послугами для українців за кордоном, а також розлученням онлайн.
«Крім цього протестували Starlink Direct to Cell. Це проривна технологія, яка надасть можливість українцям залишатися на зв’язку без покриття мобільної мережі через SMS» — зазначив він.
Довідка Finance.ua:

На цю картку можна отримувати різні види державних виплат:
  • пенсія;
  • виплати по безробіттю;
  • соціальна допомога;
  • виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  • грошові виплати від міжнародних організацій;
  • спеціалізовані програми ― «єКнига», «єМалятко», «Пакунок школяра», «Ветеранський спорт» тощо;
  • виплати за військовими облігаціями.
Інші особливості використання «Дія.Картки»:
  • можна розраховуватися за кордоном;
  • обслуговування безоплатне, всі операції проводяться без комісій;
  • купувати товари за змішаною оплатою (списуватимуться кошти зі спеціалізованого рахунку і загального). Детальніше про це у статті:

«Дія.Картка»: що зміниться для українців після її запуску

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Дія
Payment systems