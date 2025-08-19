Середня зарплата українців перевищить 25 тисяч гривень — уряд оновив прогноз — Finance.ua
укр
Середня зарплата українців перевищить 25 тисяч гривень — уряд оновив прогноз

Особисті фінанси
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства опублікувало свіжий Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2026−2028 роки. Міністерство уточнило показники на 2025 рік, які брало як базу розрахунку.
Так, прогноз середньорічного зростання цін був погіршений з 9,7% до 12,2%. Прогноз щодо середнього рівня номінальної зарплати збільшився з 24 389 гривень до 25 886 гривень.

Очікувані результати за підсумками 2025 року

  • номінальний ВВП — 8,97 трлн грн;
  • реальне зростання ВВП — 2,7%;
  • інфляція: у середньому 12,2%, грудень до грудня — 9,5%;
  • середня зарплата — 25 886 грн, реальне зростання — 7,4%;
  • безробіття (15−70 років) — 12,7%;
  • експорт — 58 млрд дол. США (+3,3%);
  • імпорт — 98,3 млрд дол. США (+6,9%);
«Враховуючи ключову роль фактору безпеки та врахування ризиків для розвитку економіки, прогноз розроблений за двома сценаріями, основною відмінністю між якими є терміни суттєвого покращення безпекової ситуації в Україні», — зазначає міністерство.

Сценарій 1 (покращення безпеки з 2026 року):

  • очікується зростання ВВП: +4,5% (2026), +5% (2027), +5,7% (2028);
  • інфляція: 8,6% у 2026 році, 5,9% у 2027 році, 5,3% у 2028 році;
  • зростання реальної зарплати на 6,5% у 2026 році, 8,9% у 2027 році, 6,8% у 2028 році.

Сценарій 2 (покращення безпеки з 2027 року):

  • зростання ВВП у 2026 році на 2,4%, у 2027 році на 4,7%, у 2028 році на 4,5%;
  • інфляція 9,9% у 2026 році, 9,4% у 2027 році, 7,5% у 2028 році;
  • зростання реальної зарплати на 5,1% у 2026 році, 5,7% у 2027 році, 4,6% у 2028 році.
У Мінекономіки пояснюють, що з урахуванням високої невизначеності прогнозні оцінки уряду є близькими до прогнозів Єврокомісії та МВФ.
За обома сценаріями прогнозується позитивний вплив на економіку системних структурних реформ у межах Ukraine Facilty, співпраці з МВФ, євроінтеграції, стимулювання розвитку українського виробництва завдяки програмам політики «Зроблено в Україні», створення сприятливих умов для інвесторів та активної участі приватного сектору у відновленні.
«Враховуючи це, у прогнозному періоді сформується сталий тренд зростання, в основу якого буде закладено як відбудову економіки, так і її трансформацію у бік наближення до європейських стандартів», — підсумували в міністерстві.
Нагадаємо, прийнята урядом постанова від 06 серпня 2025 р. № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026−2028 роки» свідчить, що за першим сценарієм (оптимістичним) номінальна середньомісячна зарплата, брутто, зростатиме так:
  • 2026 рік — 30 240 грн;
  • 2027 — 35 268 грн;
  • 2028 — 39 758 грн.
За песимістичного сценарію, тобто у разі продовження активної фази війни, прогнозуються такі заробітні плати:
  • 2026 рік — 30 032 грн;
  • 2027 — 34 808 грн;
  • 2028 — 39 436 грн.
КабмінГроші
