Середня зарплата українців перевищить 25 тисяч гривень — уряд оновив прогноз
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства опублікувало свіжий Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2026−2028 роки. Міністерство уточнило показники на 2025 рік, які брало як базу розрахунку.
Так, прогноз середньорічного зростання цін був погіршений з 9,7% до 12,2%. Прогноз щодо середнього рівня номінальної зарплати збільшився з 24 389 гривень до 25 886 гривень.
Очікувані результати за підсумками 2025 року
- номінальний ВВП — 8,97 трлн грн;
- реальне зростання ВВП — 2,7%;
- інфляція: у середньому 12,2%, грудень до грудня — 9,5%;
- середня зарплата — 25 886 грн, реальне зростання — 7,4%;
- безробіття (15−70 років) — 12,7%;
- експорт — 58 млрд дол. США (+3,3%);
- імпорт — 98,3 млрд дол. США (+6,9%);
«Враховуючи ключову роль фактору безпеки та врахування ризиків для розвитку економіки, прогноз розроблений за двома сценаріями, основною відмінністю між якими є терміни суттєвого покращення безпекової ситуації в Україні», — зазначає міністерство.
Сценарій 1 (покращення безпеки з 2026 року):
- очікується зростання ВВП: +4,5% (2026), +5% (2027), +5,7% (2028);
- інфляція: 8,6% у 2026 році, 5,9% у 2027 році, 5,3% у 2028 році;
- зростання реальної зарплати на 6,5% у 2026 році, 8,9% у 2027 році, 6,8% у 2028 році.
Сценарій 2 (покращення безпеки з 2027 року):
- зростання ВВП у 2026 році на 2,4%, у 2027 році на 4,7%, у 2028 році на 4,5%;
- інфляція 9,9% у 2026 році, 9,4% у 2027 році, 7,5% у 2028 році;
- зростання реальної зарплати на 5,1% у 2026 році, 5,7% у 2027 році, 4,6% у 2028 році.
У Мінекономіки пояснюють, що з урахуванням високої невизначеності прогнозні оцінки уряду є близькими до прогнозів Єврокомісії та МВФ.
За обома сценаріями прогнозується позитивний вплив на економіку системних структурних реформ у межах Ukraine Facilty, співпраці з МВФ, євроінтеграції, стимулювання розвитку українського виробництва завдяки програмам політики «Зроблено в Україні», створення сприятливих умов для інвесторів та активної участі приватного сектору у відновленні.
«Враховуючи це, у прогнозному періоді сформується сталий тренд зростання, в основу якого буде закладено як відбудову економіки, так і її трансформацію у бік наближення до європейських стандартів», — підсумували в міністерстві.
Нагадаємо, прийнята урядом постанова від 06 серпня 2025 р. № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026−2028 роки» свідчить, що за першим сценарієм (оптимістичним) номінальна середньомісячна зарплата, брутто, зростатиме так:
- 2026 рік — 30 240 грн;
- 2027 — 35 268 грн;
- 2028 — 39 758 грн.
За песимістичного сценарію, тобто у разі продовження активної фази війни, прогнозуються такі заробітні плати:
- 2026 рік — 30 032 грн;
- 2027 — 34 808 грн;
- 2028 — 39 436 грн.
📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.
Поділитися новиною
Також за темою
Середня зарплата українців перевищить 25 тисяч гривень — уряд оновив прогноз
В Держпраці пояснили, коли працівник з нефіксованим робочим часом може відмовитися від роботи
З 2026 року українці від 40 років зможуть проходити безкоштовний медогляд
Професії, про які мало хто знає (деталі від Держслужби зайнятості)
Іспанія вводить нові правила для мотоциклістів та велосипедистів
Як батькам першокласників отримати 5 000 грн — інструкція Мінцифри