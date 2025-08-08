Зарплати українців сягнуть 39 тис. грн до 2028 року: прогноз уряду — Finance.ua

Зарплати українців сягнуть 39 тис. грн до 2028 року: прогноз уряду Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Зарплати українців сягнуть 39 тис. грн до 2028 року: прогноз уряду

Уряд очікує, що середня зарплата українців до 2028 року зростатиме майже на 5 тис. грн щороку.

Про це свідчить прийнята урядом постанова від 06 серпня 2025 р. № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026−2028 роки».

У новому прогнозі розвитку економіки закладено два можливі сценарії. Оптимістичний передбачає суттєве покращення безпекової ситуації, починаючи з 2026 року. Натомість песимістичний сценарій ґрунтується на припущенні про збереження повномасштабної військової агресії з боку росії.

Якими будуть зарплати до 2028

За першим сценарієм (оптимістичним) номінальна середньомісячна зарплата, брутто, зростатиме так:

2026 рік — 30 240 грн;

2027 — 35 268 грн;

2028 — 39 758 грн.

За песимістичного сценарію, тобто у разі продовження активної фази війни, прогнозуються такі заробітні плати:

2026 рік — 30 032 грн;

2027 — 34 808 грн;

2028 — 39 436 грн.

Також, згідно з першим прогнозом, уряд очікує, що кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15−70 років, зросте з 13 млн до 13,2 млн осіб у 2026−2028 роки.

Очікування щодо безробіття:

за оптимістичним сценарієм: зростання з 12,9% у 2026 до 13,3% у 2027, і подальший спад до 12,8% у 2028;

за песимістичним: щорічне зростання з 12,6% у 2026 до 12,8% у 2028.

Нагадаємо, у липні рівень безробіття в Україні досягнув найнижчої позначки з початку повномасштабного вторгнення (до 12%), водночас показник рівня бідності зріс . Зокрема, у червні частка тих, хто змушений економити на їжі, зросла порівняно з травнем до 25,2%

23,5 тис. грн. Схожі тенденції 25 тис. грн. Якщо говорити про нинішні зарплати, то у 2025 році вони продовжують зростати, хоча темпи цього зростання мають свої особливості. За даними Держстату, у першому кварталі середня досягла. Схожі тенденції фіксує і кадровий портал Work.ua: станом на липень середня зарплата у вакансіях на платформі зросла до

👉🏻 Не пропускайте головного — приєднуйтесь до нас у Telegram, Facebook та Instagram.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.