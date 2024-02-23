Що чекає на ринок віддаленої праці у найближчому майбутньому — Finance.ua

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Що чекає на ринок віддаленої праці у найближчому майбутньому

Казна та Політика
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Що чекає на ринок віддаленої праці у найближчому майбутньому
Що чекає на ринок віддаленої праці у найближчому майбутньому
Ринок віддаленої праці перебуває на етапі стрімкого зростання і найближчими роками зможе конкурувати з офлайном у своїх професіях. Водночас фриланс виступає потужною платформою, яка об'єднує спеціалістів і бізнес, надає комфортні та безпечні умови для співпраці.
Про це розповідає український сервіс фрилансу Freelancehunt.
Враховуючи всі переваги фрилансу, на ринку праці як для бізнесу, так і для спеціалістів попит на такий формат співпраці зростатиме.
Тут треба зазначити деякі каталізатори зростання:
  • Обов’язкова англійська мова, яка відчиняє двері до комфортної співпраці із замовниками з Європи та світу. Також надає вільний доступ до вивчення європейських та світових практик, які зазвичай впроваджуються раніше.
  • Вузькопрофільне навчання набуде популярності серед молодого покоління, яке в 50% випадків розглядає віддалений формат роботи. Молодь зазвичай першою бачить нові тренди та може швидко опанувати нові напрямки, а згодом — заробляти на цьому.
  • Опанування нових професій та напрямків, які створюють попит в онлайні, оскільки там і народжуються. Наприклад, відеомонтаж контенту, згенерованого ШІ, чи розробка NFT-колекцій.
«Бачимо, що в складних умовах ринок фрилансу встояв і продовжив свій розвиток. Надалі очікуємо, що фриланс стане для підприємців важливим джерелом пошуку необхідних талантів і можливістю підсилити команду в умовах оптимізації бюджетів та пошуку нових форматів співпраці», — підкреслює засновник Freelancehunt Олег Топчій.

Довідка Finance.ua:

  • Попит на фрилансерів серед підприємців зріс на 75%. За 2 роки з початку повномасштабного вторгнення на фриланс перейшло 285 тисяч українців.

Інструменти для заробітку за допомогою ШІ

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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