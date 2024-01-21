Найкращі країни ЄС для переїзду в 2024 році, де 4-денний робочий тиждень — Finance.ua

Найкращі країни ЄС для переїзду в 2024 році, де 4-денний робочий тиждень Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Найкращі країни ЄС для переїзду в 2024 році, де 4-денний робочий тиждень

Все більше людей шукають способи зробити роботу якомога зручнішою, причому багато з них обирають віддалену роботу або шукають можливість працювати за коротким робочим тижнем.

Про це пише schengenvisainfo.com

Для тих, хто планує переїхати до будь-якої європейської країни у 2024 році, SchengenVisaInfo.com склав список найкращих напрямків ЄС, які ведуть шлях до збалансованого професійного життя та в яких застосовуються чотириденні робочі тижні.

Бельгія

У листопаді 2022 року було ухвалено закон, який дозволяє бельгійським робітникам працювати протягом 4 днів на тиждень замість п’яти, завдяки чому Бельгія стала останньою європейською країною, яка застосовує цей графік.

Прем'єр-міністр Бельгії Алекс де Кроо зазначив, що мета такого закону — дати людям і компаніям більше свободи в організації свого робочого часу.

Ісландія

Хоча Бельгія є останньою країною, яка запровадила чотириденний робочий тиждень у ЄС, Ісландія є країною, яка практикує це найбільше, навіть на міжнародному рівні.

Згідно зі статтею Forbes, опублікованою минулого року, майже 90 відсотків ісландських робітників скоротили робочий день, щоб ввести їх у чотириденний тиждень. У цій країні було одне з найбільших і найтриваліших у світі випробувань цієї практики, яке тривало з 2015 по 2019 рік.

Дослідники виявили, що стрес і виснаження працівників зменшилися, а баланс між життям і роботою покращився, але інші скандинавські країни, як-от Швеція, не мають такого успіху, як Ісландія.

Франція

Така практика стає все більш поширеною для підприємств у Франції, хоча юридично вона не закріплюється владою.

Запровадження чотириденного робочого тижня в цій європейській країні може бути пов’язане з тим, що Франція запровадила законодавчо 35-годинний робочий тиждень понад два десятиліття тому, і, швидше за все, він більше ніколи не зміниться.

Міністерство праці Франції також підтверджує ці заяви, кажучи, що близько 10 000 працівників у країні вже працюють чотириденний тиждень.

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Литва

Хоча уряд офіційно не запровадив чотириденний робочий тиждень у Литві, у 2021 році він прийняв законодавство, яке дозволяє батькам з маленькими дітьми працювати лише 32 години на тиждень, що свідчить про те, що ця категорія працівників уже працює чотириденний тиждень.

Згідно з результатами опитування, проведеного на замовлення громадського мовника LRT, 51 відсоток респондентів заявили, що схвалять чотириденний робочий тиждень, 35 відсотків висловилися проти, ще 14 відсотків не мають думки з цього приводу.

Якщо підтримують ідею жінки та молодь до 30 років, а також люди віком від 30 до 49 років, то працівники старше 50 років і непрацюючі пенсіонери частіше виступають проти пропозиції.

Данія та Нідерланди

Середня тривалість робочого тижня в Нідерландах становить 29 годин — це найкоротший робочий тиждень у Європі, який дозволяє працівникам працювати 4 дні на тиждень залежно від домовленостей.

У Данії також є коротший робочий тиждень, коли працівники повинні працювати 33 години на тиждень. Це було б еквівалентно трохи більше восьми годин на день протягом чотирьох днів або півдня в п’ятницю.

Німеччина, Іспанія та Португалія

У цих трьох країнах все ще тривають випробування щодо чотириденного робочого тижня, а уряд Іспанії погодиться на 32-годинний робочий тиждень протягом 3 років, тоді як працівники отримуватимуть стільки ж.

Німеччина, де середня тривалість робочого тижня становить 34,2 години, також вступила в випробувальний період, головним чином ініційований профспілками, які вимагали скорочення робочого часу.

Згідно з опитуванням Forsa, 71 відсоток людей, які працюють у Німеччині, хотіли б мати можливість працювати лише чотири дні на тиждень.

Португалія також є однією з країн, які нещодавно запровадили випробувальний режим чотириденного робочого тижня. У червні розпочато шестимісячне випробування за участю 39 корпоративних підприємств.

Більшість португальських працівників (три чверті) працюють більше 40 годин на тиждень, тому очікується, що новий захід зменшить робоче навантаження на працівників, але також може значно вплинути на продуктивність.

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