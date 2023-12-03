Робота у Франції: які вакансії та зарплату пропонують українцям без знання мови — Finance.ua

Робота у Франції: які вакансії та зарплату пропонують українцям без знання мови Сьогодні 15:01 — Світ

Робота у Франції: які вакансії та зарплату пропонують українцям без знання мови

У Франції залишаються майже 70 тисяч українців із тимчасовим захистом. Близько третини працездатних біженців уже знайшли роботу, хоча основною перепоною залишається мовний бар'єр.

Розповідаємо, які вакансії та зарплати пропонують українцям без знання мови та досвіду.

Де шукати роботу українцям у Франції: корисні ресурси

Українці із тимчасовим захистом у Франції автоматично отримують право на роботу — можна працювати за наймом або займатися підприємницькою діяльністю.

Новоприбулі можуть знайти всю корисну інформацію про облаштування у країні та варіанти пошуку роботи на сторінці ukrainefrance.org — включаючи посилання на групи для українців у Телеграм у понад 250 містах та регіонах країни.

Шукати роботу можна на сайті центру зайнятості pole emploi, у базі якого найбільша кількість вакансій у країні. Там же можуть запропонувати курси французської мови. Також популярні та корисні ресурси:

При пошуку вакансій слід врахувати, що зарплату в оголошеннях вказують до відрахувань (брутто) — на руки (нетто) працівник отримає приблизно на 25% менше. Мінімальна зарплата за годину у Франції складає 11,27 євро (8,92 євро на руки), на місяць при 35-годинному робочому тижні - 1709,28 євро (1353,07 євро на руки).

Які вакансії пропонують українцям без знання мови

Як і в інших країнах Європи, без знання мови найбільше вакансій є у сфері обслуговування (покоївки у готелі, прибирання, допомога на кухні ресторанів) та сезонних роботах (наприклад, збирання урожаю у садах чи працівники кемпінгу). Згідно із даними сайту fr.indeed.com, без знання мови можна влаштуватися працювати на склади (10,98 євро/год), швачкою (10,26 євро /год), прибиральницею (10,78 євро/год). Також — кухарем (місячний заробіток 1829 євро), садівником (2045 євро).

Водночас пропозиції роботи українцям можна знайти у групах у Facebook.

Серед пропозицій роботи у соцмережах такі:

збирачі печериць у місті Пон — без знання мови та досвіду. Середня зарплата — 1800−2200 євро на місяць. За житло треба буде заплатити 260 євро на місяць;

перукаря-колориста та майстра манікюру до салону краси у центрі Канн. Обіцяють «високий, стабільний заробіток»;

домробітниця у сім'ю — для прибирання, прання, прасування, приготування звичайної їжі. Зарплата 1800 євро на місяць;

няня з проживанням в українську родину — догляд за двома дітьми. Зарплата 2500 євро;

працівники на склад овочів — 12,1−13,5 євро/год (2150 євро на місяць).

На сайтах з пошуку роботи є чимало вакансій без знання французької мови. Зокрема, на layboard.com можна знайти вакансію працівника кондитерської фабрики із зарплатою 2400−2700 євро залежно від відпрацьованих годин.

Або ж — кухаря в родину із проживанням. За приготування страв європейської та української кухні 6 днів на тиждень пропонується 1600−2000 євро на місяць.

На сайті eurabota.ua є вакансії на складі дитячого харчування у Парижі (із зарплатою 2100−2300 євро на місяць) та пакувальника у цех одягу — із зарплатою 2000−2400 євро.

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