Світові ціни на продовольство знижуються

Світ
27
Світові ціни на продовольчі товари в вересні знизилися, оскільки падіння цін на цукор і молочні продукти компенсувало новий максимум цін на м’ясо.
Про це повідомила в п’ятницю Продовольча і сільськогосподарська організація ООН, передає Reuters.

Що показав індекс ФАО

Індекс цін на продовольство ФАО, який відстежує кошик продовольчих товарів, що торгуються на міжнародному ринку, у вересні склав в середньому 128,8 пункту, що нижче за переглянутий показник 129,7 у серпні.
Індекс зріс на 3,4% порівняно з тим самим місяцем минулого року, хоча і знизився майже на 20% порівняно з рекордним рівнем у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Разом із цим, індекс цін на цукор досяг мінімуму з 2021 року.
За словами ФАО, падіння цін на цукор відображає поліпшення прогнозів щодо поставок, оскільки виробництво в Бразилії перевищило очікування, а в Індії та Таїланді прогнози врожаю є сприятливими.
Індекс агентства цін на молочні продукти знизився на 2,6% у порівнянні з попереднім місяцем, що, в свою чергу, було спричинено різким падінням цін на масло на тлі збільшення прогнозів виробництва в Океанії.
Індекс цін на зернові культури ФАО знизився на 0,6% порівняно з серпнем, при цьому ціни на пшеницю впали третій місяць поспіль через великі врожаї та стриманий міжнародний попит.
Ціни на кукурудзу також знизилися, частково під тиском тимчасового призупинення експортних податків в Аргентині.
Індекс цін на рис агентства також продемонстрував місячне падіння через зменшення обсягів замовлень покупців з Філіппін та Африки.
Ціни на рослинну олію впали на 0,7%, оскільки зниження котирувань пальмової та соєвої олії компенсувало зростання цін на соняшникову та рапсову олію.
Натомість індекс цін на м’ясо ФАО зріс на 0,7% до нового рекордного рівня через підвищення котирувань яловичини та баранини.
За матеріалами:
Економічна Правда
Payment systems