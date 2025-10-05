Рейтинг міст світу з найвищими цінами на продукти (інфографіка)
Ціни на продукти у багатьох містах світу зросли через перебої з постачанням, екстремальні погодні умови та вплив пандемії на економіку.
Visual Capitalist, посилаючись на дані Deutsche Bank, розповідає, де у світі найдорожчі продукти.
Рейтинг міст світу з найвищими цінами на продукти
Найдорожчі продукти у світі виявилися у Женеві (Швейцарія). Тут ціни на 5% вищі, ніж у Нью-Йорку, який традиційно вважається одним із найдорожчих мегаполісів світу.
Швейцарія взагалі стала лідером, адже ще одне місто, Цюрих, посіло третє місце у рейтингу.
Між ними на другому місці — Сан-Франциско (США), де вартість продуктів зросла на 19% з 2020 року.
Жителі Каліфорнії витрачають у середньому $298 на тиждень на продукти, перевищуючи витрати Нью-Йорка ($266).
У ТОП-20 міст світу з найдорожчими продуктами представлено п’ять міст США: Нью-Йорк, Бостон, Чикаго та Лос-Анджелес. Загалом у Штатах з 2020 року ціни на продукти зросли на 29%, що стало серйозним тягарем для споживачів.
На восьмому місці розташувався Сеул, де економічні проблеми та коливання валюти знизили купівельну спроможність населення до одного з найнижчих показників серед країн ОЕСР.
Водночас у Парижі продукти на 30% дешевші, ніж у Нью-Йорку. Схожі рівні цін спостерігаються у Сіднеї, Сінгапурі та Ванкувері.
Нагадаємо, за останні кілька років вартість оренди різко зросла у великих містах світу через міграцію віддалених працівників та обмежену пропозицію житла на ринку.
У 2025 році найдорожче орендувати житло у Нью-Йорку. Середня ціна однокімнатної квартири в центрі міста становить $4 143 на місяць, що на 22% більше, ніж пʼять років тому.
