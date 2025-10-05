Рейтинг міст світу з найвищими цінами на продукти (інфографіка) Сьогодні 14:14 — Світ

Ціни на продукти у багатьох містах світу зросли через перебої з постачанням, екстремальні погодні умови та вплив пандемії на економіку.

Visual Capitalist, посилаючись на дані Deutsche Bank, розповідає , де у світі найдорожчі продукти.

Найдорожчі продукти у світі виявилися у Женеві (Швейцарія). Тут ціни на 5% вищі, ніж у Нью-Йорку, який традиційно вважається одним із найдорожчих мегаполісів світу.

Швейцарія взагалі стала лідером, адже ще одне місто, Цюрих, посіло третє місце у рейтингу.

Між ними на другому місці — Сан-Франциско (США), де вартість продуктів зросла на 19% з 2020 року.

Жителі Каліфорнії витрачають у середньому $298 на тиждень на продукти, перевищуючи витрати Нью-Йорка ($266).

У ТОП-20 міст світу з найдорожчими продуктами представлено п’ять міст США: Нью-Йорк, Бостон, Чикаго та Лос-Анджелес. Загалом у Штатах з 2020 року ціни на продукти зросли на 29%, що стало серйозним тягарем для споживачів.

На восьмому місці розташувався Сеул, де економічні проблеми та коливання валюти знизили купівельну спроможність населення до одного з найнижчих показників серед країн ОЕСР.

Водночас у Парижі продукти на 30% дешевші, ніж у Нью-Йорку. Схожі рівні цін спостерігаються у Сіднеї, Сінгапурі та Ванкувері.

Нагадаємо, за останні кілька років вартість оренди різко зросла у великих містах світу через міграцію віддалених працівників та обмежену пропозицію житла на ринку.

У 2025 році найдорожче орендуват и житло у Нью-Йорку. Середня ціна однокімнатної квартири в центрі міста становить $4 143 на місяць, що на 22% більше, ніж пʼять років тому.

