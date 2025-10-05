0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рейтинг міст світу з найвищими цінами на продукти (інфографіка)

Світ
71
Рейтинг міст світу з найвищими цінами на продукти (інфографіка)
Рейтинг міст світу з найвищими цінами на продукти (інфографіка)
Ціни на продукти у багатьох містах світу зросли через перебої з постачанням, екстремальні погодні умови та вплив пандемії на економіку.
Visual Capitalist, посилаючись на дані Deutsche Bank, розповідає, де у світі найдорожчі продукти.

Рейтинг міст світу з найвищими цінами на продукти

Найдорожчі продукти у світі виявилися у Женеві (Швейцарія). Тут ціни на 5% вищі, ніж у Нью-Йорку, який традиційно вважається одним із найдорожчих мегаполісів світу.
Читайте також
Швейцарія взагалі стала лідером, адже ще одне місто, Цюрих, посіло третє місце у рейтингу.
Між ними на другому місці — Сан-Франциско (США), де вартість продуктів зросла на 19% з 2020 року.
Жителі Каліфорнії витрачають у середньому $298 на тиждень на продукти, перевищуючи витрати Нью-Йорка ($266).
У ТОП-20 міст світу з найдорожчими продуктами представлено п’ять міст США: Нью-Йорк, Бостон, Чикаго та Лос-Анджелес. Загалом у Штатах з 2020 року ціни на продукти зросли на 29%, що стало серйозним тягарем для споживачів.
Читайте також
На восьмому місці розташувався Сеул, де економічні проблеми та коливання валюти знизили купівельну спроможність населення до одного з найнижчих показників серед країн ОЕСР.
Водночас у Парижі продукти на 30% дешевші, ніж у Нью-Йорку. Схожі рівні цін спостерігаються у Сіднеї, Сінгапурі та Ванкувері.
Рейтинг міст світу з найвищими цінами на продукти (інфографіка)
Нагадаємо, за останні кілька років вартість оренди різко зросла у великих містах світу через міграцію віддалених працівників та обмежену пропозицію житла на ринку.
У 2025 році найдорожче орендувати житло у Нью-Йорку. Середня ціна однокімнатної квартири в центрі міста становить $4 143 на місяць, що на 22% більше, ніж пʼять років тому.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems