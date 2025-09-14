Рейтинг країн Європи за рівнем бідності (інфографіка)
Болгарія (30,3%), Туреччина (30,4%) та Румунія (27,9%) очолюють рейтинг країн з найвищим рівнем бідності у Європі. Тут майже кожен третій мешканець стикається з економічними труднощами через низькі зарплати, високу нерівність доходів і слабкі соціальні програми.
Про це пише Visual Capitalist, посилаючись на дані Євростату.
Які країни лідирують за рівнем бідності
У Південній Європі також виділяються Греція (26,9%) та Іспанія (25,8%), де безробіття після боргової кризи 2008−2014 років досі не повністю відновилося.
Тривале безробіття серед молоді ускладнює накопичення багатства для нового покоління.
ТОП-10 країн Європи за рівнем бідності:
- Туреччина — 30,4%;
- Болгарія — 30,3%;
- Румунія — 27,9%;
- Греція — 26,9%;
- Іспанія — 25,8%;
- Литва — 25,8%;
- Латвія — 24,3%;
- Італія — 23,1%;
- Естонія — 22,2%;
- Хорватія — 21,7%.
Німеччина (21,1%) трохи перевищує середньоєвропейський показник (21,0%) через відмінності між промислово розвинутим заходом і менш заможними східними землями.
Країни з найнижчим рівнем бідності
Найнижчий рівень бідності спостерігається у Чехії (11,3%), далі йдуть Словенія (14,4%) та Нідерланди (15,4%).
У цих країнах високі медіанні доходи поєднуються з ефективними соціальними програмами, що допомагають пом’якшувати фінансові труднощі.
Скандинавські країни близькі до середнього показника ЄС: Фінляндія (16,8%), Швеція (17,5%) та Данія (18,0%).
ТОП-10 країн з найнижчим рівнем бідності:
- Чехія — 11,3%;
- Словенія — 14,4%;
- Нідерланди — 15,4%;
- Норвегія — 15,7%;
- Польща — 16,0%;
- Ірландія — 16,7%;
- Фінляндія — 16,8%;
- Австрія — 16,9%;
- Кіпр — 17,1%;
- Швеція — 17,5%.
Нагадаємо, за словами голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, з 2022 року рівень бідності українців суттєво зріс, а нинішній прожитковий мінімум у 3000 гривень є абсурдним та не відображає реальних потреб.
Зараз рівень бідності населення в Україні, за даними Світового банку, за 2 роки зріс майже удвічі — з 20% до 37%.
Як свідчать дані ЦЕС, попри зростання кількості зайнятих українців, рівень бідності не знижується. Зокрема, у червні частка тих, хто змушений економити на їжі, зросла порівняно з травнем до 25,2%.
