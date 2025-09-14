0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рейтинг країн Європи за рівнем бідності (інфографіка)

Світ
73
Рейтинг країн Європи за рівнем бідності (інфографіка)
Рейтинг країн Європи за рівнем бідності (інфографіка)
Болгарія (30,3%), Туреччина (30,4%) та Румунія (27,9%) очолюють рейтинг країн з найвищим рівнем бідності у Європі. Тут майже кожен третій мешканець стикається з економічними труднощами через низькі зарплати, високу нерівність доходів і слабкі соціальні програми.
Про це пише Visual Capitalist, посилаючись на дані Євростату.

Які країни лідирують за рівнем бідності

У Південній Європі також виділяються Греція (26,9%) та Іспанія (25,8%), де безробіття після боргової кризи 2008−2014 років досі не повністю відновилося.
Тривале безробіття серед молоді ускладнює накопичення багатства для нового покоління.
ТОП-10 країн Європи за рівнем бідності:
  • Туреччина — 30,4%;
  • Болгарія — 30,3%;
  • Румунія — 27,9%;
  • Греція — 26,9%;
  • Іспанія — 25,8%;
  • Литва — 25,8%;
  • Латвія — 24,3%;
  • Італія — 23,1%;
  • Естонія — 22,2%;
  • Хорватія — 21,7%.
Німеччина (21,1%) трохи перевищує середньоєвропейський показник (21,0%) через відмінності між промислово розвинутим заходом і менш заможними східними землями.

Країни з найнижчим рівнем бідності

Найнижчий рівень бідності спостерігається у Чехії (11,3%), далі йдуть Словенія (14,4%) та Нідерланди (15,4%).
У цих країнах високі медіанні доходи поєднуються з ефективними соціальними програмами, що допомагають пом’якшувати фінансові труднощі.
Рейтинг країн Європи за рівнем бідності (інфографіка)
Скандинавські країни близькі до середнього показника ЄС: Фінляндія (16,8%), Швеція (17,5%) та Данія (18,0%).
ТОП-10 країн з найнижчим рівнем бідності:
  1. Чехія — 11,3%;
  2. Словенія — 14,4%;
  3. Нідерланди — 15,4%;
  4. Норвегія — 15,7%;
  5. Польща — 16,0%;
  6. Ірландія — 16,7%;
  7. Фінляндія — 16,8%;
  8. Австрія — 16,9%;
  9. Кіпр — 17,1%;
  10. Швеція — 17,5%.
Нагадаємо, за словами голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, з 2022 року рівень бідності українців суттєво зріс, а нинішній прожитковий мінімум у 3000 гривень є абсурдним та не відображає реальних потреб.
Зараз рівень бідності населення в Україні, за даними Світового банку, за 2 роки зріс майже удвічі — з 20% до 37%.
Як свідчать дані ЦЕС, попри зростання кількості зайнятих українців, рівень бідності не знижується. Зокрема, у червні частка тих, хто змушений економити на їжі, зросла порівняно з травнем до 25,2%.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems