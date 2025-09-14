Рейтинг країн Європи за рівнем бідності (інфографіка) Сьогодні 14:18 — Світ

Рейтинг країн Європи за рівнем бідності (інфографіка)

Болгарія (30,3%), Туреччина (30,4%) та Румунія (27,9%) очолюють рейтинг країн з найвищим рівнем бідності у Європі. Тут майже кожен третій мешканець стикається з економічними труднощами через низькі зарплати, високу нерівність доходів і слабкі соціальні програми.

Про це пише Visual Capitalist, посилаючись на дані Євростату.

Які країни лідирують за рівнем бідності

У Південній Європі також виділяються Греція (26,9%) та Іспанія (25,8%), де безробіття після боргової кризи 2008−2014 років досі не повністю відновилося.

Тривале безробіття серед молоді ускладнює накопичення багатства для нового покоління.

ТОП-10 країн Європи за рівнем бідності:

Туреччина — 30,4%;

Болгарія — 30,3%;

Румунія — 27,9%;

Греція — 26,9%;

Іспанія — 25,8%;

Литва — 25,8%;

Латвія — 24,3%;

Італія — 23,1%;



Естонія — 22,2%;

Хорватія — 21,7%.

Німеччина (21,1%) трохи перевищує середньоєвропейський показник (21,0%) через відмінності між промислово розвинутим заходом і менш заможними східними землями.

Країни з найнижчим рівнем бідності

Найнижчий рівень бідності спостерігається у Чехії (11,3%), далі йдуть Словенія (14,4%) та Нідерланди (15,4%).

У цих країнах високі медіанні доходи поєднуються з ефективними соціальними програмами, що допомагають пом’якшувати фінансові труднощі.

Скандинавські країни близькі до середнього показника ЄС: Фінляндія (16,8%), Швеція (17,5%) та Данія (18,0%).

ТОП-10 країн з найнижчим рівнем бідності:

Чехія — 11,3%; Словенія — 14,4%; Нідерланди — 15,4%; Норвегія — 15,7%; Польща — 16,0%; Ірландія — 16,7%; Фінляндія — 16,8%; Австрія — 16,9%; Кіпр — 17,1%; Швеція — 17,5%.

Нагадаємо, за словами голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, з 2022 року рівень бідності українців суттєво зріс, а нинішній прожитковий мінімум у 3000 гривень є абсурдним та не відображає реальних потреб.

Зараз рівень бідності населення в Україні, за даними Світового банку, за 2 роки зріс майже удвічі — з 20% до 37%.

Як свідчать дані ЦЕС, попри зростання кількості зайнятих українців, рівень бідності не знижується. Зокрема, у червні частка тих, хто змушений економити на їжі, зросла порівняно з травнем до 25,2%.

