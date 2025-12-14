0 800 307 555
укр
Рейтинг найвпливовіших людей Європи-2026

Світ
16
Президент США Дональд Трамп очолив список «Найвпливовіших людей Європи-2026» від Politico.
Про це йдеться в матеріалі видання.
Там також зазначається, що цього року «ніхто не мав більшого впливу» в Європі чи на неї, ніж президент США.
За даними Politico, такий висновок порушує одне з правил списку, до якого традиційно входять лише європейці, однак цього разу видання зробило виняток.
Тінь Трампа настільки нависла над європейськими столицями, що його рішення, або спалахи гніву, змінили все — від оборонних бюджетів до торговельної та внутрішньої політики
— йдеться в матеріалі.

Крім того, до списку ввійшли:
  • премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен — «Полярна зірка»;
  • канцлер Німеччини Фрідріх Мерц — «Незахопливий радикал»;
  • лідерка французьких ультраправих Марі Ле Пен — «Бойовий кінь»;
  • лідер кремля володимир путін — «Провокатор»;
  • лідер британських правопопулістів Найджел Фараж — «Тіньовий лідер»;
  • голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн — «Залізна рука»;
  • генсек НАТО Марк Рютте — «Солодкий балакун»;
  • премʼєрка Італії Джорджа Мелоні — «Рольова модель»;
  • премʼєр Британії Кір Стармер — «Сірий чоловік»;
  • премʼєр Угорщини Віктор Орбан — «Головний біль»;
  • президент Фінляндії Александер Стубб — «Кадді»;
  • президент України Володимир Зеленський — «Джокер у колоді»;
  • голова європейської дипломатії Кая Каллас — «Недипломат»;
  • президент Франції Емманюель Макрон — «Поранений півень»;
  • президент Польщі Кароль Навроцький — «Інший поляк»;
  • директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.
Про Зеленського Politico пише, що він цього року стикнувся з «величезним викликом» всередині країни щодо корупції, а також намагався налагодити відносини зі США після лютневої суперечки в Білому домі.
Український президент звик грати в обороні. Йому знадобляться всі його навички адаптації, щоб пережити наступний розділ
— зазначається в матеріалі.

Про путіна видання пише, що йому «вдалося вивести Європу з рівноваги» та дати зрозуміти, що він «єдина людина, яку ніхто на континенті не може ігнорувати».
Щодо голови НАБУ Семена Кривоноса, Politico пише, що він стикається з одним із найскладніших завдань у країні, яка перебуває у стані війни, — боротьбою з внутрішнім ворогом.
Критики побоювалися, що розслідування може послабити Україну в делікатний момент, але Кривонос стверджує, що країна демонструє ефективність антикорупційних зусиль, незважаючи на війну
— йдеться в матеріалі.

Payment systems