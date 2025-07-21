Рівень бідності в Україні збільшився майже удвічі — Finance.ua

Рівень бідності в Україні збільшився майже удвічі Сьогодні 21:03

Рівень бідності в Україні збільшився майже удвічі

З 2022 року рівень бідності українців суттєво зріс, а нинішній прожитковий мінімум у 3000 гривень є абсурдним та не відображає реальних потреб.

Зараз рівень бідності населення в Україні, за даними Світового банку, за 2 роки зріс майже удвічі — з 20% до 37%.

Про це заявив «Новини.LIVE» голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«37% це дуже-дуже велика цифра. І 20%, давайте будемо відверті, також велика цифра», — наголосив обранець.

Він зазначив, що громадяни будь-якої країни, яка знаходиться у стані війні, завжди біднішають, адже всі економічні процеси, за його словами, відбуваються з певним знаком мінуса.

Безперечно, вважає Гетманцев, мир в країні принесе зворотну тенденцію, що підтверджується економічною історією, але просто чекати, коли закінчиться війна, недостатньо. Тому він пропонує створити чесний розрахунок прожиткового мінімуму, який враховуватиме реальні витрати українців.

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«Ми маємо чесно порахувати прожитковий мінімум. І сказати людям: сьогодні ми не можемо його забезпечити, але покажемо план — коли і за рахунок чого вийдемо на цей рівень», — наголосив очільник профільного комітету ВРУ.

За його словами, держава не має права платити громадянам соціальні виплати менше прожиткового мінімуму, бо це є порушенням Конституції. Данило Гетманцев пропонує відокремити прожитковий мінімум від розрахунків зарплат чиновників і штрафів, зробити його реалістичним та поступово досягати цього показника через детінізацію економіки й ефективніше використання бюджетних коштів.

Нагадаємо, за статистикою , 56,2% пенсіонерів отримують пенсію менше 5 тис. грн. Тоді як середня пенсія 5 із 6 пенсіонерів була нижче фактичного прожиткового мінімуму, що виштовхувало їх за межу бідності.

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