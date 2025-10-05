Масові скорочення у Румунії: тисячі людей залишилися без роботи Сьогодні 06:09 — Світ

Масові скорочення у Румунії: тисячі людей залишилися без роботи

Румунські роботодавці провели масштабні скорочення у першій половині 2025 року. Понад сім тисяч співробітників — приблизно по тисячі на місяць — залишилися без роботи, показують офіційні дані, представлені Національним агентством з працевлаштування.

Про це повідомляє Digi24.

Які галузі постраждали найбільше

Масова хвиля звільнень найсильніше торкнулася автомобільної промисловості. Це світова тенденція.

Наприклад, у місті Деж сотні людей можуть залишитись без роботи. Понад 200 працівників заводу, який працює в автомобільній галузі, буде звільнено з жовтня.

Частина співробітників вже повідомлена, що залишаться без робочого місця. Рішення ухвалено на тлі зниження попиту на продукцію цього підприємства.

У межах повіту Клуж було звільнено понад триста співробітників. Для тих, кого торкнулися звільнення, агенції з працевлаштування пропонують професійне консультування, а також курси підготовки та перекваліфікації.

Причини звільнень варіюються від фінансових труднощів і закриття фірм до перенесення в інші країни з нижчими податками.

Рівень безробіття почав зростати і досяг майже 3,2%, згідно з офіційними даними. Нині понад 51 тис. осіб отримують допомогу з безробіття, тоді як приблизно 200 тис. безробітних не отримують фінансової підтримки.

Тенденція має глобальний характер, і фахівці з підбору персоналу попереджають, що найближчим часом Румунія може постраждати ще сильніше.

За матеріалами:

