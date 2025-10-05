0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Масові скорочення у Румунії: тисячі людей залишилися без роботи

Світ
56
Масові скорочення у Румунії: тисячі людей залишилися без роботи
Масові скорочення у Румунії: тисячі людей залишилися без роботи
Румунські роботодавці провели масштабні скорочення у першій половині 2025 року. Понад сім тисяч співробітників — приблизно по тисячі на місяць — залишилися без роботи, показують офіційні дані, представлені Національним агентством з працевлаштування.
Про це повідомляє Digi24.

Які галузі постраждали найбільше

Масова хвиля звільнень найсильніше торкнулася автомобільної промисловості. Це світова тенденція.
Читайте також
Наприклад, у місті Деж сотні людей можуть залишитись без роботи. Понад 200 працівників заводу, який працює в автомобільній галузі, буде звільнено з жовтня.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

Частина співробітників вже повідомлена, що залишаться без робочого місця. Рішення ухвалено на тлі зниження попиту на продукцію цього підприємства.
У межах повіту Клуж було звільнено понад триста співробітників. Для тих, кого торкнулися звільнення, агенції з працевлаштування пропонують професійне консультування, а також курси підготовки та перекваліфікації.
Читайте також
Причини звільнень варіюються від фінансових труднощів і закриття фірм до перенесення в інші країни з нижчими податками.
Рівень безробіття почав зростати і досяг майже 3,2%, згідно з офіційними даними. Нині понад 51 тис. осіб отримують допомогу з безробіття, тоді як приблизно 200 тис. безробітних не отримують фінансової підтримки.
Тенденція має глобальний характер, і фахівці з підбору персоналу попереджають, що найближчим часом Румунія може постраждати ще сильніше.
За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems