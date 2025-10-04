0 800 307 555
Внески українців у чеський бюджет удвічі перевершили розміри наданої допомоги

За першу половину 2025 року українські біженці принесли чеському бюджету 15 млрд крон (616 млн євро) у вигляді податків і внесків. Це у два рази більше, ніж держава витратила на їхнє утримання.
Про це повідомляє Radio Prague International.
Зазначається, що державні витрати на гуманітарну допомогу, проживання, охорону здоров’я, освіту та іншу підтримку українців склали 7,6 млрд. крон (312 млн євро).
Як змінювались внески та витрати на українських біженців у Чехії:
  • 2023 рік. Чехія витратила на допомогу 22 млрд крон (904 млн євро), а надходження склали 19,4 млрд крон (797 млн євро).
  • 2024 рік. Надходження від українських біженців становили 24,8 млрд крон (986 млн євро), тоді як витрати на допомогу — 15,5 млрд крон (540 млн євро).
Як зазначив міністр праці Чехії Маріан Юречко, наразі у Чехії працюють 169 тис. українських біженців із статусом тимчасового захисту. Загалом станом на 21 вересня 2025 року в країні налічувалося 393 843 українці з таким статусом.
Міністр попередив, що масовий від’їзд українців може спричинити серйозні проблеми для економіки. Зокрема, для промисловості, сфери послуг та сільського господарства.
За його словами, політики, які закликають біженців повертатися додому, ризикують економічним розвитком та благополуччям громадян Чехії.
Нагадаємо, у Чехії лідер правопопулістського руху SPD Томіо Окамура запропонував переглянути дозволи на проживання для всіх українських біженців — залишитися зможуть тільки ті, хто працює на непопулярних серед чехів роботах. Це питання стає для місцевих політсил одним із центральних у виборчій кампанії.

